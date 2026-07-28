Uluslararası değerlendirme kuruluşları tarafından 12 kez üst üste 'Dünyanın En İyi Kültür ve Sanat Festivali' seçilen 27. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali görkemli bir törenle başladı.

İSTANBUL (İGFA) - İBB Başkanvekili Nuri Aslan açılış konuşmasında, 'Bizler, Cumhuriyet'i kuran Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklarıyız. Bizler, 'bitti' denildiği yerde yeniden ayağa kalkmayı bilen bir milletin evlatlarıyız. Vazgeçmeyi, bırakmayı, geride kalmayı bilmeyiz! İnanın, eninde sonunda biz kazanacağız. Adalet kazanacak. Hak kazanacak. Milletimiz kazanacak. Buradan Ekrem Başkanımıza, Hasan Akgün Başkanımıza ve haksız, hukuksuz yere tutsak edilen tüm arkadaşlarımıza en içten selamlarımızı gönderiyorum. Bu festivalde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

Uluslararası değerlendirme kuruluşları tarafından 12 kez üst üste 'Dünyanın En İyi Kültür ve Sanat Festivali' seçilen 27. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali görkemli bir törenle başladı. 62 Ülkeden 650 Kültür ve Sanat elçisinin katıldığı festivalin açılışı törenine Yeni Parti İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Seçilmiş İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan, Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul'un seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, seçilmiş Büyükçekmece Belediyesi Hasan Akgün'ün eşi Hatice Akgün, belediye başkanları, belediye başkanvekilleri, meclis üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. Tören, festivale katılan ülkelerin temsilcilerinin taşıdığı bayrak geçişi ile başladı. Ardından Uluslararası Altın Köprü Halk Dansları Yarışması'na katılan ülkelerin kısa performans gösterisi ile devam etti. Tüm ülke temsilcilerinin sahnedeki yerini almasıyla açılış konuşmalarına geçildi.

İBB Başkanvekili Nuri Aslan, konuşmasında şunları ifade etti; 'Bugün, milletimizin iradesiyle tam yedi kez seçilen ve aylardır hukuksuz biçimde özgürlüğünden mahrum bırakılan Hasan Akgün Başkanımızın evi Büyükçekmece'deyiz. Hasan Başkanımızın emekleriyle hayata geçen 27. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'ne hoş geldiniz.'

'YEDİ YILDA İSTANBUL'UN KÜLTÜR VE SANAT SAHNESİNİ BAMBAŞKA BİR NOKTAYA TAŞIDIK'

'Biz, Başkanımız Ekrem İmamoğlu ile birlikte bir İstanbul hayal ettik Çocuklarının güvenle büyüdüğü, gençlerinin umutla yürüdüğü: Komşuluğun, dayanışmanın, birlik duygusunun eksilmediği: Sporla, sanatla güçlenen: 2019 yılından bu yana bu hayali gerçeğe dönüştürmek için durmaksızın çalışıyoruz. Yedi yılda İstanbul'un kültür ve sanat sahnesini bambaşka bir noktaya taşıdık. Yaklaşık 31 bin etkinlikle 43 milyondan fazla izleyiciyi sanatla buluşturduk. Göreve geldiğimizde 17 olan kültür ve sanat mekanı sayımızı 52'ye yükselttik. 'Herkes İçin, Her Yerde Kültür Sanat' anlayışıyla; mobil sahnelerden gezici festivallere, çocuk sanat eğitimlerinden genç müzisyenlere sağladığımız burs ve sahne desteklerine, bağımsız tiyatrolardan sokak sanatçılarına kadar kültürün her alanını destekledik. Şehir Tiyatrolarımız yeni başarılara imza atarken, İBB Miras alanlarında açtığımız sergilerle milyonlarca ziyaretçiyi ağırladık. Biliyorsunuz, Ekrem İmamoğlu Başkanımızla tarihi eserlerimize sahip çıktık, restore ettik; ama birer birer İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin elinden alıyorlar. Ama olsun, Ekrem İmamoğlu bu şehrin tarihine sahip çıktı. Neyi alırlarsa alsınlar ellerimizden, biz yine de restore etmeye devam edeceğiz. Aynı zamanda...'

'DAYANIYORUZ UMUTLA! DAYANIYORUZ SANATLA!'

'Bugün bir araya geldiğimiz Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali de İstanbul'umuzun ev sahipliği yaptığı en büyük, en köklü uluslararası festivallerden biri. 27 yıl önce bu festival ilk düzenlendiğinde de buradaydım. İki yıl önce bu festivalin lansmanını gerçekleştirirken Ekrem Başkanımız ve Hasan Başkanımızla birlikte yine buradaydım. Bugün kendileri burada değil, ama ruhları ve akıllarının burada olduğundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bugün ne yazık ki ikisi de haksız ve hukuksuz biçimde aramızda değil. Ama biz umudumuzu kesecek miyiz? Asla! Ne diyor büyük şair Ahmed Arif? 'Dayan kitap ile Dayan iş ile. Tırnak ile, diş ile, Umut ile, sevda ile, düş ile:' Dayanıyoruz umutla! Dayanıyoruz sanatla! Dayanıyoruz geleceğe olan inancımızla, yaptığımız işlere güvenerek, umudumuzu sürdürüyoruz. Göreceksiniz illa ve illa biz kazanacağız. Ekrem İmamoğlu kazanacak, onun arkadaşları kazanacak.'

'ADALET KAZANACAK. HAK KAZANACAK. MİLLETİMİZ KAZANACAK'

'Bizler, Cumhuriyet'i kuran Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklarıyız. Bizler, 'bitti' denildiği yerde yeniden ayağa kalkmayı bilen bir milletin evlatlarıyız. Vazgeçmeyi, bırakmayı, geride kalmayı bilmeyiz! İnanın, eninde sonunda biz kazanacağız. Adalet kazanacak. Hak kazanacak. Milletimiz kazanacak. Buradan Ekrem Başkanımıza, Hasan Akgün Başkanımıza ve haksız, hukuksuz yere tutsak edilen tüm arkadaşlarımıza en içten selamlarımızı gönderiyorum. Bu festivalde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.'

FESTİVAL ATEŞİ YAKILDI

Büyükçekmece Belediyesi Başkanvekili Hakan Çebi de konuşmasında 27 yıldır süre gelen festivalin, barış köprüleri kurduğuna kültür sanat alanına sunduğu katkının önemine vurgu yaptı. Açılış konuşmalarının ardından, protokol üyeleri tek tek sahneye davet edilerek festival festival ateşi yakıldı. Açılış seramonisi, 62 ülkeden gelen misafir ve protokol üyelerinin toplu anı fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.