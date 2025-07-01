Kalkınma Odaklı Stratejik Araştırmalar Merkezi (KOSAM), Türkiye’nin dijitalleşme vizyonuna yön verecek kapsamlı bir çalışmayı kamuoyuyla paylaştı.KONYA (İGFA) - “Yapay Zekânın İş Dünyasına Etkileri ve Sektörler İçin Yol Haritası” başlıklı rapor, 22 ana sektörde yapay zekânın etkilerini analiz ederek, kurumlara yönelik somut adımlar sunuyor.

Rapor; sanayi, sağlık, kamu hizmetleri, finans, tarım, otomotiv ve tekstil gibi kilit alanlarda yapay zekânın dönüştürücü etkilerini ortaya koyuyor. Yapay zekâ destekli çözümlerin verimlilik artışı, iş gücü optimizasyonu ve yenilikçilik açısından sunduğu fırsatlara dikkat çekiliyor.

“Yapay zekâ artık tercih değil, zorunluluk” KOSAM Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Can Başaran, “Yapay zekâ artık yalnızca bir teknoloji değil, iş dünyası için stratejik bir zorunluluk. Bu dönüşüm sürdürülebilirliği ve rekabet gücünü artıracak bir kapasite sunuyor” dedi. Başaran, raporda her sektör için uygulanabilir önerilere yer verildiğini ve raporun TBMM’deki komisyonlarla kamu politikalarıyla da örtüştüğünü vurguladı.

Sektörel Örnekler ve Çözüm Önerileri Başaran’a göre; Tarımda akıllı sulama ve drone sistemleriyle verimlilik %30’a kadar çıkabiliyor.

Sağlıkta, görüntü analizi sistemleri teşhis süreçlerini hızlandırıyor.

Finansta dolandırıcılık tespiti ve risk analizleri gelişiyor.

Tekstil ve lojistikte ise tasarımdan üretime kadar verimlilik artışı sağlanıyor.

Bu dönüşümün etkin biçimde gerçekleşebilmesi için ise güçlü dijital altyapı, veri yönetimi kabiliyeti ve nitelikli insan kaynağı büyük önem taşıyor. Kısa vadede temel eğitimler ve altyapı yatırımları; orta ve uzun vadede sektörel veri stratejileri ve uluslararası iş birlikleri öne çıkıyor.

Kamu Stratejileriyle Uyumlu Raporda, Türkiye’nin veri merkezi altyapısını 2030’a kadar 1 gigavat kapasiteye ulaştırma hedefi ile 10 milyar doları aşan yatırım planları da dijitalleşme sürecinin kamu ayağındaki önemine işaret ediyor.

Başaran, “Bu süreci başarıyla yönetebilirsek, yalnızca şirketlerimizin değil Türkiye’nin küresel rekabet gücü de yükselecek” diyerek, iş dünyasını yapay zekâ tabanlı dönüşüme aktif biçimde katılmaya davet etti.