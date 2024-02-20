Artan konut fiyatları karşısında gayrimenkul yatırımcıları, daha cazip yatırım imkanlarına ve daha istikrarlı bir piyasaya sahip yurt dışı pazarlarına yöneliyor. Özellikle İngiltere, Türkiye fiyatlarıyla sunduğu yatırım imkanları ile son yıllarda Türk yatırımcılar için cazip bir konum haline geldi. Ülkenin sunduğu son fırsat olan “Destekli Yaşam Modeli” geleneksel gayrimenkul yatırımlarından farklı olduğunu dile getiren Cornucopia Global Kurucu Ortağı Buse Tanıl Jeffery, “ Mülk fiyatlarının 6 milyon TL’den başladığı yatırım fırsatından yatırımcı, hiçbir yönetim maliyeti olmadan bir Konut Derneği ile 25 yıllık kira anlaşmasından faydalanarak net yüzde 10 getiri elde ediyor. Ayrıca, kiracıların yaşı, fiziksel veya zihinsel ihtiyaçları nedeniyle özel destek alıyor olması sosyal sorumluluğa katkı sağlayan etik bir yatırım yapmalarını sağlıyor. Sermaye artışı ile 10 yıldan kısa bir süre içinde yatırım kendini amorti ediyor. ” dedi.

Türkiye konut piyasası son yıllarda istikrarsız bir seyir izliyor. Fiyatlar, inşaat maliyetleri, döviz kurundaki dalgalanmalar ve enflasyon nedeniyle oldukça yükselmiş durumda. Bu durum, birçok insan için ev sahibi olmayı zor hale getirirken gayrimenkul yatırımcılarını da tereddüde düşürüyor. Konut alıcılarının talebi, geri dönüş sürelerinin Türkiye'ye oranla daha kısa olması ve yüksek kira getirisi nedeniyle yurt dışına kayıyor.

Bu kapsamda öne çıkan ülkelerden biri de İngiltere. Yatırım şansını Türkiye fiyatlarıyla tanıyan ülkede devlet- özel sektör iş birliğinde kâr amacı gütmeden hayata geçirilen bir proje var: Yaşlılara ve bakıma ihtiyacı olan kişilere güvenli, destekleyici ve sürdürülebilir konaklama imkanı sunan “Destekli Yaşam Projeleri” uluslararası yatırımcılar için fırsat sunuyor.

İngiltere'de 65 yaş ve üstü nüfusun önümüzdeki 20 yıl içinde yaklaşık üçte bir oranında artması bekleniyor. Bu durum fiziksel ve zihinsel ihtiyaçlardan dolayı yardımlı yaşama daha fazla ihtiyaç duyulacağı anlamına gelirken yatırımcılar içinde uzun vadeli bir fırsat söz konusudur.

25 Yılda Yüzde 400’den Fazla Getiri

Destekli yaşam modelinin İngiltere'de hızla büyüyen bir sektör olduğunun altını çizen Cornucopia Global Kurucu Ortağı Buse Tanıl Jeffery, “ Bu modelin İngiltere'de bireysel yatırımcılara açılması ve yaşlı nüfusun artması, bu tür konut projelerine olan talebin doğru oranda artmasına neden oldu . Bu yatırım modeli, yatırımcılar için önemli bir fırsat sunuyor. Vakıflar tarafından kiralaması yapılan daireler 6 milyon TL'den başlayan fiyatlarla yatırımcılara pound bazında yüksek bir getiri garantisi sağlıyor.

Yıllık kira getirisi net %10 ve her sene enflasyon üzerinde yıllık kira artışı yapılıyor. Konutun bakim, onarım ve yönetim faaliyetlerinin kiralamayı yapan şirket tarafından karşılanıyor. Böylece yatırımcı kirasını kesintisiz olarak net %10 üzerinden elde etmiş oluyor. Ortalama kira artışlarına bağlı olarak dönem içerisinde sermaye kazançları hariç 25 yıllık kira gelirinizin yüzde 400'ünden fazlasını elde edebilirsiniz. Etik bir yatırım fırsatı sunan model, 10 yıldan kısa sürede kendini amorti edecek. Ayrıca, kişi toplumun en savunmasız kimselerine sağladığı konut ihtiyacı ile etik bir yatırım yapmış olduğunu bilerek mutlu oluyor. ‘’ dedi.