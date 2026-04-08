Türkiye- Çin diplomatik ilişkilerinin 55.yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen sergi, Maltepe Belediyesi'nin ev sahipliğinde açıldı.

İSTANBUL (İGFA) - Maltepe Belediyesi, Çin Büyükelçiliği, Çin Başkonsolosluğu, Çinin Barışçıl Birleşmesi Derneği ve Fujian Müzesi'nin iş birliği ile gerçekleştirilen 'İpek Yolu Boyunca Uzaklara Yolculuk: Çin'in Deniz İpek Yolu'ndan Değerli Kültürel Eserlerin Fotoğraf Sergisi' Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde açıldı.

Serginin açılışı, Maltepe Belediyesi Başkan Yardımcısı Cevahir Efe Akçelik, Fujian Müzesi Müdür Yardımcısı Profesör Zhang Huanxin, Profesör Lin Dan, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Türkiye Büyükelçisi Jiang Xuebin, Kültür Ataşesi Zhou Meifen, İstanbul Çin Başkonsolosluğundan Kültür Konsolosu Xie Jiabing ve Meng Fanwei'nin katılımıyla yapıldı.

Serginin açılış konuşmasını yapan Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Cevahir Efe Akçelik, bu anlamlı buluşmaya katkı sunanlara teşekkür ederek serginin taşıdığı uluslararası anlama dikkat çekti.

ZAMANLARI VE COĞRAFYALARI AŞARAK İNSANLARI BİR ARAYA GETİRİYOR

Deniz İpek Yolu'nun, kültürel bir köprü olduğuna işaret eden Akçelik 'Yüzyıllar boyunca bu hat üzerinden sadece mallar değil; düşünceler, sanat anlayışları, teknik bilgiler ve yaşam biçimleri de taşınmıştır. Bu yönüyle İpek Yolu, medeniyetlerin birbirini dönüştürdüğü, geliştirdiği ve zenginleştirdiği bir etkileşim alanıdır. Bugün bu sergi sayesinde, geçmişin bu güçlü mirasını sadece izlemekle kalmıyor; aynı zamanda onu yeniden düşünme ve günümüz dünyasıyla bağ kurma fırsatı buluyoruz. Fotoğraflar aracılığıyla anlatılan bu hikâye, bizlere kültürün sınır tanımadığını, zamanları ve coğrafyaları aşarak insanları bir araya getirdiğini bir kez daha hatırlatıyor' diye konuştu.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Türkiye Büyükelçisi Jiang Xuebin, Çin ile Türkiye'nin Deniz İpek Yolu aracılığıyla birbirine sıkı şekilde bağlandığını söyleyerek 'Bugün bu sergi ile zamanı ve mekanı aşan tarihi hafızayı yeniden canlandırmak, Çin ile Türkiye arasında medeniyetler arası etkileşimi derinleştirmek ve iki halk arasında gönül bağını güçlendirmek açısından büyük önem taşımaktadır' diye konuştu.

'DENİZ İPEK YOLU, ORTAK REFAHIN YOLUDUR'

Fujian Müzesi Müdür Yardımcısı Profesör Zhang Huanxin ise 'Bu serginin, Türkiye'nin dört bir yanından gelen dostlarımıza görsel bir şölen sunmasını; antik Çin medeniyetinin derinliğini hissettirmesini temenni ediyoruz' ifadelerini kullandı.

Sergide yer alan yaklaşık 70 seçkin fotoğraf; seramikten ipeğe, altın ve gümüş eşyalardan baharatlara, bronz ve sikkelerden cam ve süs eşyalarına kadar zengin bir kültürel mirası gözler önüne seriyor. Sergi 13 Nisan'a dek Galeri Çağdaş Yaşam'da ziyarete açık olacak.