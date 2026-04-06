Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı tarafından düzenlenen Türk Sanat Müziği Kent Korosu Konseri'ne katıldı. Başkan Büyükkılıç, Türk Sanat Müziğinin eşsiz nameleri ile kulakların pasını silen konserde Kayserililer ile bir araya gelirken konsere katılan vatandaşlar etkinlikten dolayı Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetiminde Kayseri'ye ayrı bir renk katan kültür sanat etkinlik ve faaliyetlerini sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi, Kayserilileri kültür sanat etkinlikleri ile ücretsiz bir şekilde buluştururken Başkan Büyükkılıç da etkinlikleri yakından takip ediyor.

Bu çerçevede Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı tarafından düzenlenen Türk Sanat Müziği Kent Korosu Konserine katılarak hemşehrileri ile birlikte Türk Sanat Müziğinin eşsiz namelerini dinledi.

Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi'nde Kayserililerin yoğun ilgisi altında gerçekleşen konserde Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Temeltaş, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Daire Başkanı Salih Özgöncü eşlik etti.

Konserde konuşan Başkan Büyükkılıç, Şef Mustafa Uyan ve koroya teşekkür ederek, 'Ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık' dedi.

Kayseri'de etkinliklerin çok olmasının kendilerini keyiflendirdiğini ifade eden Büyükkılıç, 'Şehrimizde sosyal hayatın renklenmesi bizleri keyiflendiriyor. Mustafa Hocam da bizim kıymetlimiz. Kayserimize Türk Sanat Müziğimizi sevdiren dostlarımızdan' diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, 9 Mayıs'ta Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenecek Türk Halk Müziği Konseri'ne de tüm sanatseverleri davet ederek, 'İnşallah orada da birlikte olmaya çalışacağız. Çok şükür salonumuz dolu Türk Sanat Müziği sevenlerimiz, hemşehrilerimiz bizi yalnız bırakmadı' ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç, konserin sonunda Şef Mustafa Uyan'a çiçek takdiminde bulundu. Yoğun ilgi gören Türk Sanat Müziği Kent Korosu Konseri Kayserililere müzik dolu keyifli bir akşam yaşatırken, vatandaşlar Büyükşehir'in ücretsiz kültür sanat etkinliklerinden dolayı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a teşekkür ederek, bu tarz etkinliklerin devam etmesi yönündeki temennilerini dile getirdiler.