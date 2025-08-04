Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Temmuz 2025’te yıllık yüzde 33,52, aylık yüzde 2,06 olarak açıkladığı enflasyon oranları, memur ve sağlık çalışanlarının maaş zamlarını ilk aydan eritti. Türk Sağlık-Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker, toplu sözleşme sürecinde ek zam, refah payı ve gelir vergisi adaletsizliğinin giderilmesi taleplerini yineledi.KOCAELİ (İGFA) - Türk Sağlık-Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker, enflasyon verilerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, memur ve sağlık çalışanlarının maaşlarına yapılan yüzde 5’lik zammın daha ilk ayda anlamını yitirdiğini belirtti.

“ZAM İLK AYDAN BUHARLAŞTI”

Çeker, “Yılın ikinci yarısının ilk ayında, memur ve emekli maaşlarına yapılan yüzde 5’lik zam, enflasyonun gölgesinde kaldı. Verilen zammın neredeyse yarısı buharlaştı. Önümüzde beş ay daha var ve fiyat artışları, sağlık çalışanları ile kamu görevlilerinin bütçesini daha da sarsacak” dedi.

Açıklanan enflasyon oranlarının, kamu çalışanlarının ekonomik taleplerinin aciliyetini ortaya koyduğunu vurguladı.

“MAAŞ ARTIŞLARI GERÇEK ENFLASYONA GÖRE BELİRLENMELİ”

Toplu sözleşme görüşmelerinin devam ettiği bu dönemde, enflasyon oranlarının kamu çalışanlarının haklı taleplerini desteklediğini ifade eden Çeker, “Maaş artışları, TÜİK’in geçmiş enflasyon rakamlarına değil, öngörülen hayat pahalılığına, geçim şartlarına ve gerçek enflasyona göre belirlenmeli” dedi.

Türkiye Kamu-Sen’e bağlı Türk Sağlık-Sen olarak, memurların ekonomik gerçeklere uygun maaş artışı talebini aylardır dile getirdiklerini belirtti.

“SAĞLIK ÇALIŞANLARI VE MEMURLAR YOKSULLAŞIYOR”

Çeker, yüzde 5’lik maaş artışının, artan iş yükü, kira, gıda, eğitim ve sağlık harcamaları karşısında yetersiz kaldığını vurguladı.

“Sağlık çalışanları ve kamu görevlileri, ev kirasını, mutfak giderlerini karşılayamaz hale geldi. Alın terinin karşılığını alamayan memurlar her geçen gün yoksullaşıyor” diyen Çeker, toplu sözleşme sürecinin memurlar ve emekliler için bir yaşam mücadelesi olduğunu ifade etti.

Türk Sağlık-Sen’in taleplerini net bir şekilde ortaya koyan Çeker, “Toplu sözleşme masasında, sağlık çalışanlarının, memurların ve emeklilerin kayıplarını telafi edecek ek zam yapılmalı. Maaş artışlarında refah payı uygulanmalı, enflasyon farkı aylık yansıtılmalı ve gelir vergisi adaletsizliği giderilmeli” dedi.