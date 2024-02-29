Hizmet Üretici Fiyat Endeksi, Ocak 2024



Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) yıllık %80,68 arttı, aylık %15,25 arttı



H-ÜFE 2024 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %15,25 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %15,25 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %80,68 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %76,47 artış gösterdi.



H-ÜFE değişim oranları(%), Ocak 2024

Ocak 2024 Ocak 2023 Ocak 2022 Bir önceki aya göre değişim oranı 15,25 15,57 13,09 Bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim oranı 15,25 15,57 13,09 Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı 80,68 82,64 71,63 On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı 76,47 90,32 36,94

H-ÜFE yıllık değişim oranı(%), Ocak 2024





H-ÜFE ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yıllık %72,85 arttı



Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %72,85 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %87,70 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %86,91 artış, gayrimenkul hizmetlerinde %74,45 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %91,02 artış, idari ve destek hizmetlerde %92,44 artış gerçekleşti.

H-ÜFE yıllık değişim oranları (%), Ocak 2024

Sektörlere göre H-ÜFE yıllık değişim oranları (%), Ocak 2024





H-ÜFE ulaştırma ve depolama hizmetlerinde aylık %13,25 arttı



Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %13,25 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %11,70 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %15,79 artış, gayrimenkul hizmetlerinde %16,33 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %22,18 artış, idari ve destek hizmetlerde %20,32 artış gerçekleşti.

H-ÜFE aylık değişim oranları (%), Ocak 2024

Sektörlere göre H-ÜFE aylık değişim oranları (%), Ocak 2024





Bu konu ile ilgili bir sonraki haber bülteninin yayımlanma tarihi 29 Mart 2024'tür.