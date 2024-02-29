Hizmet Üretici Fiyat Endeksi, Ocak 2024
Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) yıllık %80,68 arttı, aylık %15,25 arttı
H-ÜFE 2024 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %15,25 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %15,25 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %80,68 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %76,47 artış gösterdi.
H-ÜFE değişim oranları(%), Ocak 2024
|Ocak 2024
|Ocak 2023
|Ocak 2022
|Bir önceki aya göre değişim oranı
|15,25
|15,57
|13,09
|Bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim oranı
|15,25
|15,57
|13,09
|Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı
|80,68
|82,64
|71,63
|On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı
|76,47
|90,32
|36,94
H-ÜFE yıllık değişim oranı(%), Ocak 2024
H-ÜFE ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yıllık %72,85 arttı
Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %72,85 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %87,70 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %86,91 artış, gayrimenkul hizmetlerinde %74,45 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %91,02 artış, idari ve destek hizmetlerde %92,44 artış gerçekleşti.
H-ÜFE yıllık değişim oranları (%), Ocak 2024
Sektörlere göre H-ÜFE yıllık değişim oranları (%), Ocak 2024
H-ÜFE ulaştırma ve depolama hizmetlerinde aylık %13,25 arttı
Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %13,25 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %11,70 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %15,79 artış, gayrimenkul hizmetlerinde %16,33 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %22,18 artış, idari ve destek hizmetlerde %20,32 artış gerçekleşti.
H-ÜFE aylık değişim oranları (%), Ocak 2024
Sektörlere göre H-ÜFE aylık değişim oranları (%), Ocak 2024
Bu konu ile ilgili bir sonraki haber bülteninin yayımlanma tarihi 29 Mart 2024'tür.