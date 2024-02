Garanti BBVA’nın, Ekonomist dergisi ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) iş birliğiyle bu yıl 17.sini gerçekleştirdiği Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması sonuçlandı. 27 Şubat akşamı gerçekleştirilen ödül töreninde, beş kategorinin birincileri açıklandı. Yarışmada, DG Geri Kazanım’ın kurucusu Nagihan Yılmaz, “Türkiye’nin Kadın Girişimcisi” seçildi. Bilge Can, Anatolian Craft girişimiyle “Türkiye’nin Kadın Sosyal Etki Girişimcisi”, Seyyare Sungur, Fındık Ocağı girişimiyle “Türkiye’nin Yöresinde Sürdürülebilir Fark Yaratan Kadın Girişimcisi” oldu. Şevin Ballıktaş, Usersdot girişimiyle “Türkiye’nin Gelecek Vadeden Kadın Girişimcisi” seçilirken, bu yıl ödül kategorisine eklenen “Türkiye’nin Kadın Kooperatifi” ödülünü ise Hatay Altınözü Zeytin Emeği Kadın Girişimi Kooperatifi (HAZEK) adına Leyla Ayvazoğlu aldı.

Ödül töreninde konuşan Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, “Kadın ve erkeğin tamamen eşit olduğu, kadınların da iş hayatının parçası olduğu bir dünyada sürdürülebilir kalkınmadan bahsedebiliriz. Özellikle son yıllarda kadınların girişimci olmasını teşvik eden ve kadın girişimciliğini destekleyen çok değerli çalışmalar yapılıyor. Garanti BBVA olarak 2006 yılından bu yana kadın girişimcilere verdiğimiz aralıksız desteğimiz, bugün hem bankacılık hem farklı sektörlerde örnek alınarak yeni programların yaratılmasına vesile oldu. Kadın girişimcilere yönelik çalışmalarımızı sürdürülebilirlik stratejimizin odaklarından olan “kapsayıcı büyüme” başlığında değerlendiriyoruz. 17 yıldır kesintisiz devam eden bu program kapsamında, sadece son 5 yılda sağladığımız finansman desteği 200 milyar TL’yi aşarken 20 yıla yakın zamanda bütünsel olarak sağladığımız desteklerimizle ekosistemde etkin bir fayda yarattık.” dedi.

Recep Baştuğ konuşmasını şöyle sürdürdü: “Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması ise, kadın girişimcilerin başarılarının farkına varabilmeleri ve cesaretlendirilebilmeleri açısından büyük önem taşıyor. Sadece 100’lerle başladığımız bu organizasyonda bugüne kadar gelen toplam başvuru sayısı 45 bini aştı. Bugün Türkiye’de kadın girişimci denilince birçok kişinin ilk aklına gelen başarılarıyla rol model olan pek çok kadın girişimcinin yolu yarışmamızla kesişti. Yaptıkları iş ve süreçlerle; teknoloji, geri dönüşüm, enerji, sağlık gibi alanlarda bugüne kadar Türkiye’de birçok kişinin yapamadığı işleri geliştiren kadın girişimcilerle bir araya geldik. Bu yıl yarışmamıza ilk defa “Türkiye’nin Kadın Kooperatifi” kategorisini ekledik. Bu kategoriyle Anadolu’da kısıtlı imkânlarla iş yapmaya çalışan kadınları desteklemeyi ve kadın kooperatiflerini yarışmaya dahil ederek görünür olmalarını amaçladık. Türkiye’de yaklaşık 900’ü aşkın kadın girişimci kooperatifi ve bu kooperatiflere bağlı binlerce kadın üye var. Bu kooperatiflerin pozitif olarak desteklenmesiyle etki alanlarının artacağına inanıyoruz. Başta finalistlerimiz olmak üzere hayallerinin peşinden koşan, risk alan, cesaret ve azimle yola çıkan tüm kadın girişimcileri gönülden tebrik ediyorum. Bu vesileyle şimdiden tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü de kutluyorum.”

KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Esra Bezircioğlu, törende yaptığı konuşmada Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması’nın 103 başvuru ile başladığı ilk senesinden, bugün binlerce başvuruya ulaşmasının mutluluğunu yaşadıklarını ve böylesi bir oluşumun paydaşı olmaktan onur duyduklarını söyledi. Her kadına girişimcilik cesareti veren yönüyle yarışmanın önemine vurgu yapan Esra Bezircioğlu, “Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışmasının, esas kıymeti, başvuran, yarışan ve finale kalan kadın girişimcilerden çok, “öyküsü karanlıkta kalan kadın girişimcilere tutacağı ışık”la anlam kazanacaktır. Hiç şüphesiz bu yarışma, kadın girişimcilerin cesaretlerini ve yaratıcılıklarını öne çıkararak, gelecek nesil kadın girişimciler için rol model olmakta ve Türkiye'nin ekonomik ve sosyal gelişimine önemli katkılarda bulunmaktadır. Fark yaratan, gelişime ve yeniliğe açık kadınların başarı hikayesi, toplumda önemli bir sosyal ve ekonomik etki yaratıyor. Kadınlar toplumda ve iş hayatında eşit fırsatlara sahip olduğunda, ekonomik hayatta da daha fazla söz sahibi oluyor. Öte yandan kadın girişimciler, kadın istihdam oranlarında da önemli bir etki yaratıyor” dedi.

KAGİDER olarak kadınların güçlenmesini ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasını hedefleyerek her mecrada kadın girişimciliğini desteklemek için hem ekonomik hem de sosyal alanda kadınların güç kazanmasına yönelik ulusal ve uluslararası projeler ve çalışmalar yürüttüklerinden söz eden Bezircioğlu şöyle konuştu: “Bugüne kadar binlerce kadın girişimciye destek olmakla kalmadık, aynı zamanda onların başarı hikayelerini topluma duyurarak, diğer kadınlara ilham kaynağı olmalarını sağladık. Girişimcilik yolunda kadınlara yol arkadaşlığı yaptık, gelişmelerine tanık olduk, hep birlikte sevindik ve başarılarıyla gurur duyduk; duymaya da devam ediyoruz. Ortak hedefimiz, Cumhuriyet’in 2. yüzyılında daha çok kadının sesini dünyaya duyurabilmek ve öykünülecek öyküler yaratma yolculuğunda, girişimci kadınlara daha çok cesaret vermek olacaktır.”

Ekonomist Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Talip Yılmaz ise şunları söyledi: “Ekonomist dergisi olarak yaptığımız her işin sürdürülebilir olması bilinciyle hareket ediyoruz. 17’nci yılına girdiğimiz Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması da bu işlerimizin en önemlileri arasında. Garanti BBVA ve KAGİDER ile birlikte 17 yıl önce bir yola çıktık. Türkiye ekosisteminde kadının gücünü artırma adına 17 yıl önce başlattığımız yarışmamızda bugüne kadar 45 bin kadın girişimcimiz yarışmamıza katıldı. Türkiye’de kadın girişimci oranı yüzde 3’lerden yüzde 13-14’lere geldi. 17 yıl önce yola çıktığımızda tek kategoride ödül verirken, gelişen kadın girişimci ekosisteminin, kadın girişimcilerin güçlü adımları ile birlikte bugün gelinen noktada kategori sayısını beşe çıkardık. Çalışmanın jüri toplantısında inanılmaz güzel kadın girişimci öyküleri dinledik. Yaşadıkları zorluklara rağmen, yılmadan mücadelesine devam eden, yaktığı meşaleyi Türkiye’nin geleceğine taşıma azminde olan kadın liderlere, girişimcilere teşekkürü bir borç biliyorum. İş ortaklarımız Garanti BBVA’ya genel müdür Recep Baştuğ’a, Genel Müdür Yardımcısı Sibel Kaya’ya yine KAGİDER Başkanı Esra Bezircioğlu başta olmak üzere KAGİDER’e ayrıca teşekkür ediyorum.”

Birinciler Hakkında…

Nagihan Yılmaz / “Türkiye’nin Kadın Girişimcisi”

DG Geri Kazanım

Bitkisel atık yağların toplanması ve geri kazanımı konusunda faaliyet gösteren firmaların çeşitli pozisyonlarında 14 yıl çalıştıktan sonra 2020 yılında DG Doğru Geri Kazanım firmasını kurdu. Türkiye genelinde 7 lisanslı depolama alanı bulunan ve tüm illerde bitkisel atık yağların toplanması ve geri kazanımı konusunda faaliyet gösteren şirket, toplama miktarı bakımından Türkiye’nin en büyük firması konumuna ulaştı. Türkiye çapında restoran zinciri bulunan büyük gıda şirketlerinin atık toplayıcısı olan DG Geri Kazanım topladığı atıklar mazotla harmanlanarak araç yakıtı biyodizel üretiminde kullanılabiliyor. Nagihan Yılmaz’ın gelecek hedefinde Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan alacağı lisansla faaliyet alanını genişleterek biyodizel üretimine yönelik geri kazanım tesisi kurmak, tüm döngüyü toplamak, depolamak ve geri kazanım ile tamamlamak yer alıyor.

Şevin Ballıktaş / “Türkiye’nin Gelecek Vadeden Kadın Girişimcisi”

Usersdot

Şevin Ballıktaş, e-ticaret sektöründe yaşanan anlık veri analizi eksikliğini fark etmesi üzerine 10 yılı aşkın süre kurumsal bir şirkette üstlendiği görevinden ayrılıp 2020 yılında Usersdot şirketini kurdu. Usersdot, 7 farklı e-ticaret çözümünü tek bir ekrana taşıyan yapay zekâ tabanlı datadot platformuyla satış, pazarlama, içgörü ve e-ticaret ekiplerini aynı sayfadan yönlendirip bu ekiplerin aksiyon almalarını sağlıyor. Usersdot’un şu an farklı ekiplerin ihtiyaçlarına göre uyarlanmış 8 ürünü bulunuyor. Aldığı yatırım ve değerlemelerle Türkiye’nin ikinci yazılım unicorn’u olmak için 32 kişilik ekibiyle çalışmalarına devam eden Şevin Ballıktaş’ın hedefi, şirketin ürün portföyünü yapay zekâ uygulamalarını genişletme yönünde geliştirmek.

Seyyare Sungur / “Türkiye’nin Yöresinde Sürdürülebilir Fark Yaratan Kadın Girişimcisi”

Fındık Ocağı

Fındık tarımı ve ticaretiyle uğraşan Seyyare Sungur ve kız kardeşleri tarafından 2015 yılında kurulan Fındık Ocağı, çikolata ve fındık ezmesi üreterek fındığı katma değerli bir ürüne dönüştürdü. İşlediği fındığı çeşitlendirerek yurt içi ve yurt dışındaki birçok kanalda satışa sunan Seyyare Sungur, 22 kadın çalışanıyla, ayda 30.000 bin kavanoz ürünün ihracatını yapıyor. Üretim kapasitesini artırarak çeşitlendirmeyi, yeni Ar-Ge ürünleriyle pazarda öncü olmayı ve yerel üreticilere destek sağlamayı amaçlayan Seyyare Sungur çikolata ve fındık ezmesi üretimiyle mevcut iş hacmini minimum 5 katına çıkarmayı planlıyor. Ayrıca Fındık Ocağı’nı Karadeniz kadınları ve Türkiye için dünya pazarında bir markaya dönüştürmek için çalışıyor.

Bilge Can / “Türkiye’nin Kadın Sosyal Etki Girişimcisi”

AnatolianCraft

Bilge Can, anneannesinin gelin sandığından çıkan el işlemesiyle yapılmış bir çift ayakkabıdan ilham alarak AnatolianCraft markasını yarattı. AnatolianCraft’ın temelinde, el işçiliğinin biricikliği ve bu yolla özgün ürünler üretebilmek yatıyor. Türk geleneksel el nakışı işçiliğini modern tasarımlarla birleştirerek sürdürülebilir şekilde yaşatmak için çalışan Bilge Can, 30’a yakın kadın sanatçıyla iş birliği yapıyor. %100 el işçiliğiyle üretilen ürünler markanın e-ticaret sitesinin yanı sıra Türkiye’nin önde gelen perakende mağazalarında, yurtdışında ise Wolf & Badger, That Concept Store Dubai gibi mağazalarda satılıyor. Eylül 2022’de İstanbul’da bir mağaza açan Bilge Can, kadınları güçlendirmeye ve kadın istihdamını artırmaya odaklanıyor. El nakışı bilen kadınlara iş imkânı sunarak kadınların ekonomik bağımsızlıklarını desteklemeyi amaçlayan AnatolianCraft, geleneksel zanaatların sürdürülebilirliğini sağlayarak Türk kültürel mirasının korunmasına katkıda bulunmayı hedefliyor.

Leyla Ayvazoğlu / “Türkiye’nin Kadın Kooperatifi”

Hatay Altınözü Zeytin Emeği Kadın Girişimi Kooperatifi (HAZEK)

Hatay’ın tescillenmiş kadın markası olan HAZEK, Hatay’ı kalkındırma ve kadınların iş hayatına katılımını artırmak amacıyla yola çıktı ve kooperatifleşti. Her projede 450 kadınla birlikte çalışan HAZEK, bugüne kadar 10.000 kadınla iş birliği yaptı. Hazek’in kurucusu Leyla Ayvazoğlu, unlu mamüller, reçel çeşitleri, bölgenin unutulmaya yüz tutmuş yemekleri, yağ ve ekşilerin tonajlı üretimiyle daha fazla kadına ulaşmayı hedefliyor. HAZEK ile bağlantılı kadınlar, sadece para kazanmakla kalmayıp, aynı zamanda sosyal hayatın ve eğitimlerin bir parçası da oluyor.