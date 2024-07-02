Türkiye Spor Yazarları Derneği Bursa Şubesi adına gerçekleştirilen koşuyu Colour Of Light kazandı.BURSA (İGFA) - Bursa Osmangazi Hipodromu’nda Türkiye Spor Yazarları Derneği Bursa Şubesi adına düzenlenen ve3+ yaşlı safkan İngiliz atlarına mahsus olarak düzenlenen yarış, 2 bin metre mesafe üzerinden kum pistte yapıldı. Koşuyu, Mozaik Org. San. Tic. A.Ş. tarafından yetiştirilen, Hasan Akbulut'un sahibi olduğu, Metin Yüksel Akkeyik tarafından antrene edilen Colour of Light (Invincible Son - Prenses Ruya / Northern Afleet) jokeyi Mertcan Çelik ile kazandı.

İKİNCİ AYVALIK ATEŞİ 7 safkanın start aldığı yarışta Ayvalıkateşi ikinci olurken, Siempre üçüncü, Cesi Affetmez dördüncü ve King Arel de beşinci oldu. Koşunun galibi Colour of Light için bitiriş derecesi 2.09.05 oldu. Yarışın ardından düzenlenen törende, koşuyu kazanan atın sahibi Hasan Akbulut'a plaketini, TSYD Bursa Şubesi Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi verdi. Törene, Bursa Hipodrom Müdürü Devrim Evcim de katıldı.