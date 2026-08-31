Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Roma'daki Kolezyum'da düzenlenen 'Troia ve Roma: Antik Akdeniz'in Mitleri, Efsaneleri ve Hikâyeleri' sergisinin 2 milyon 66 bin 178 ziyaretçiye ulaştığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Türkiye ile İtalya arasındaki kültürel iş birliği kapsamında Roma'daki Kolezyum'da ziyarete açılan 'Troia ve Roma: Antik Akdeniz'in Mitleri, Efsaneleri ve Hikâyeleri' sergisi yoğun ilgi görüyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda serginin bugüne kadar 2 milyon 66 bin 178 ziyaretçiyi ağırladığını duyurdu.

300'DEN FAZLA ESER BİR ARADA

Türkiye'den 221 eserin yer aldığı sergide, İtalya ve Vatikan müzelerinden getirilen eserlerle birlikte 300'ün üzerinde tarihi eser ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Sergi, Troya Savaşı ve Homeros'un İlyada destanından Aeneas'ın İtalya yolculuğuna, Roma'nın kuruluş anlatılarından Anadolu ile Roma arasındaki tarihî bağlara uzanan ortak kültürel mirası ele alıyor.

18 EKİM'E KADAR AÇIK

Kültürel mirasın uluslararası ölçekte tanıtılmasına katkı sağlayan sergi, 18 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek. Bakan Ersoy, sergi aracılığıyla Türkiye'nin kültürel değerlerinin dünyaya tanıtılmaya devam edildiğini ve kültürel diplomasi yoluyla Türkiye ile İtalya arasındaki tarihî ve kültürel bağların güçlendirilmesinin hedeflendiğini belirtti.