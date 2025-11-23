AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından 'Milletle Bütünleşen Belediyecilik' mottosuyla düzenlenen Yerel Yönetimler Bölge Toplantısı Trabzon'da yoğun katılımla gerçekleştirildi.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in ev sahipliğinde; 15 bakan yardımcısı, üst düzey bürokratlar ve Trabzon dahil 14 ilin yerel yönetim temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in ev sahipliğinde düzenlenen programa; Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Kasım Gönüllü, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Adnan Ertem, Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Sağlık Bakan Yardımcısı Yasin Erkoç, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Kentsel Dönüşüm Başkan Yardımcısı Savaş Keçeci, TOKİ Başkan Yardımcısı Dursun Baştürk, İller Bankası Genel Müdür Yardımcısı Onurbay Gözütok, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, Yerel Yönetimler Genel Müdürü Turan Konak, AK Parti Trabzon Milletvekili Vehbi Koç ve AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu katıldı.

Ayrıca Rize, Giresun, Gümüşhane, Tokat, Kırşehir, Yozgat, Sivas, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Artvin, Ardahan ve Kars'tan gelen milletvekilleri, belediye başkanları ve teşkilat mensupları da toplantıda yer aldı.

'BU BİRLİKTELİK BENİ MOTİVE ETTİ'

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, üç gün süren programın kapanışında yaptığı konuşmada, 'Bugün içinde bulunduğumuz siyasi süreçte en önemli hususun birlik ve beraberliğimiz olduğunu özellikle ifade ediyorum. Bakan yardımcılarımızın varlığı bizlere güç vermektedir. Bu birliktelik beni gerçekten motive etti. Bu vesileyle tüm haziruna teşekkür ediyorum. Belediyelerimiz adına en büyük destekçilerimiz olan bakanlıklarımıza şükranlarımı sunuyorum. Ne zaman kapılarını çalsak bizleri boş çevirmeyen tüm bakan yardımcılarımıza Trabzon adına teşekkür ediyorum' dedi.