2plan Terminal İstanbul'da düzenlenen V. Klasik Otomobil Müzayedesi'nde, 1960-2000 arası klasik otomobiller açık artırmayla satıldı. Etkinlikte toplam 20 milyon TL değerinde otomobil el değiştirdi. En pahalı araç Chevrolet Corvette C1 oldu.

İSTANBUL (İGFA) - Bu yıl Klasik Otomobil Müzayedesi'ne bir yenisi daha ekleyen 2plan, 'V. Klasik Otomobil Müzayedesi'ni klasik otomobil tutkunlarının ve koleksiyonerlerin yoğun katılımıyla 2plan Terminal Etiler'de gerçekleştirdi.

Kıyasıya bir heyecan yaşandığı müzayedede, 1960-2000 model yılları arasında değişen 20 adet klasik otomobil satışa çıktı. 2 saat süren açık artırmanın sonunda toplam satış değeri yaklaşık 20 milyon TL olan klasik otomobiller yeni sahipleri ile buluştu. Müzayedede en yüksek fiyata alıcı bulan model Chevrolet Corvette C1 olurken; Porsche 911 2.7, Porsche 356 Super 90 Cabrio ve Mercedes-Benz 190 SL açık artırmada yoğun ilgi gören diğer klasikler arasında yer aldı.

2PLAN, KLASİK OTOMOBİL KÜLTÜRÜNÜ DESTEKLİYOR

Klasik otomobiller, sahipleri için yalnızca bir ulaşım aracı değil, aynı zamanda kişisel bir tutku ve karakterin yansıması olarak kabul ediliyor.

2plan Terminal, bu tutkuyu destekleyen etkinlikleriyle otomotiv dünyasına kültürel bir perspektif kazandırıyor.