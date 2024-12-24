Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesinin ev sahipliği yaptığı tedavi gören çocuklara özel yılbaşı partisi, Ahenk Leo Kulübü'nün üniversite öğrencisi sosyal girişimci gençlerinin organizasyonunda gerçekleşti.

50. Yıl Cumhuriyet Feridun Tümer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğretmen ve öğrencilerinin desteğiyle hazırlanan partide hastalıkla mücadele ederken uzun süredir okula gidemeyen, oyun oynayamayan, kardeşleri ile bile sosyalleşemeyen çocuklar gönüllerince eğlendi.

Uzun süre tedavi görerek sağlığına kavuşan çocuklara ve ailelerine moral ve motivasyon sağlamak amacıyla hazırlanan bu çok özel partide, çocuklar danslar, balon şov, palyaçolar ve sihirbazlık gösterisiyle eğlenceli saatler geçirdi.

Yaşları 2 ile 16 arasında olan Lösemi, Akdeniz Anemisi ve Kemik iliği nakil hastası çocukların sağlıklarına kavuşmasında büyük emek ve destek veren Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Uzmanları Prof. Dr. Barış Malbora ve Prof. Dr. Avni Atay eğlenen çocuklarla yakinen ilgilendi.

Prof. Dr. Malbora ve Prof. Dr. Atay; bu tarz organizasyonların çocukların motivasyonunu üst düzeye taşıyarak tedavi süreçlerine olumlu yönde katkı sağladığını vurguladı.

Etkinliğin sonunda çocuklara gönüllü gençler tarafından hazırlanan hediyeler verildi.