(BİLECİK İGFA) Bilecik Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin’in misafiri olan Op. Dr. Feridun Kunak ilçede vatandaşlara dengeli ve sağlıklı beslenme yöntemleri, yiyeceklerin besin değerleri ve içerdiği vitaminlere dair bilgiler verdi.

Sağlıklı yaşama dair önemli tavsiyeler veren Dr. Feridun Kunak’la Evlerinize Sağlık, alternatif ve modern tıp yöntemleriyle her hafta Kanal 7'de hastalara şifa dağıtıyor.

Pazaryeri ilçesine gelim Zekiye Başkanın misafiri olduğunu ifade eden Dr. Kunak, Pazaryeri ilçesinde programı için çok güzel çekimler yaptığını söyleyip, Pazaryeri ilçesinin güzelliklerini görmek için herkesi Pazaryeri’ne davet edip Başkan Tekin’e misafirperverliği için teşekkür etti.

İlçeye bağlı Gümüşdere köyünde keçi sürüsünü otlatan Ata ve Kemal Kök, kardeşleri görünce onlarla sohbet eden Dr. Kunak bizler böyle genç çiftçi kardeşlerimizi çok seviyoruz, çok istiyoruz, gençlerimizin bu işe el atmasını istiyoruz deyip, keçi etini herkese tavsiye ettiğini kolesterolü en düşük et olduğunu söyledi.