Göreve geldiği günden bu yana gönül belediyeciliği esasıyla hareket eden Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, sık sık vatandaşlarla bir araya geliyor. Başkan Dursun, vatandaşlara ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi verirken, öneri ve talepleri de dikkatle dinliyor.



İlçede uzatılmamış el, çalınmadık kapı bırakmamak için gece gündüz çalışan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, her fırsatta komşularıyla bir araya geliyor. Sık sık esnafı ziyaret ederek hayırlı işler dileyen Başkan Dursun, sorun ve önerileri de dikkatle dinliyor.



Hep Birlikte Daha İyiye

Gönül Belediyeciliğinin önemine değinen Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun; “Göreve başlamadan Cumhurbaşkanımızın bir sözü vardı; gönül belediyeciliği esasıyla ilçenizde dokunmadık gönül, girilmemiş ev bırakmayacaksınız demişti. Vatandaşın derdiyle dertlenen, sorunları hızla çözüme kavuşturan bir anlayışla ilçemize canı gönülden hizmet ederek 5 buçuk yılı geride bıraktık. İlk günkü aşkla Sultangazi’mizi Sultan Şehir hedefine ulaştırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kimi zaman sokakta, kimi zaman ev ziyaretinde, bazen bir düğünde bazen bir cenazede komşularımızla bir araya geliyoruz. İyi günde sevinci, kötü günde acıyı paylaşıyoruz. 81 ilin mozaiği olan ilçemizde hep birlikte daha iyiye…” diye konuştu.