Stresin gündelik yaşamımızın bir parçası olduğunu, değişiklikler veya zorluklar karşısında vücudun zihinsel ve fiziksel tepkiler ürettiğini vurgulayan Nev Esentepe Psikiyatri Bölümünden Uzm. Dr. Ayşe Vural, stresle baş etmeye yönelik önemli açıklamalarda bulundu.BURSA (İGFA) - Stresin gündelik hayatta sık sık karşımıza çıktığını ifade eden Nev Esentepe Psikiyatri Bölümünden Uzm. Dr. Ayşe Vural, “Stres, hayatımızın içinde yer alan tanıdık bir histir. Her yaştan insanın karşılaştığı bir durumdur ve stresle başa çıkma becerisi önemlidir” dedi.

BİRİNCİ ADIM KENDİNE ZAMAN AYIRMA

Bireylerin az denebilecek seviyede stres yaşadıklarında bu stres seviyesinin performanslarında artış yaşanmasını sağladığı konusuna değinen Uzm. Dr. Vural, “Ayrıca aynı stres seviyesi, bireyin kendisini dış etmenlerden korumasında da bireye yardımcı görevi görür. Stresin zararlı hale geldiği nokta, aşırıya kaçtığı noktadır. Aşırı düzeyde stres, bireye fayda değil zarar vermektedir” ifadelerini kullandı.

Düzenli aralıklarla kısa molalar vermenin, uyku düzenine önem vermenin ve sağlıklı beslenmenin, enerji yenilenmesinde yardımcı olacağını söyleyen Vural, fiziksel aktivitenin stresle mücadelede etkili bir yol olduğunu da ifade etti.

“STRESİN NEDENİNİ BELİRLEYİN”

Nev Esentepe Psikiyatri Bölümünden Uzm. Dr. Ayşe Vural stresi azaltacak alternatifler belirlemenin sağlık açısından büyük fayda sağlayacağının altını çizerek, “Bir defada bir konuya odaklanın. Aynı anda birkaç şeyle uğraşmak stresinizi arttırır. Sürekli olarak geçmişte yaşadıklarınızı ya da geleceği düşünmek, bulunduğunuz anı yaşamanıza ve keyif almanıza engel olur. Olumlu yanlarınıza ve başarılarınıza odaklanmak ve kendinizle ilgili güzel düşünceleri güçlendirmek, rahatlamanıza yardımcı olacaktır” dedi.

“Önemli kararlar vermek zorunda olmak stresi arttırır. Bu nedenle sürekli karar almayı ertelemek zorunda kalabilirsiniz” sözleriyle konuya dikkat çeken Vural, “Vermeniz gereken kararların bir listesini oluşturun ve ihtiyacınız olan bilgileri tespit edin. Bu bilgileri nasıl elde edebileceğinizi belirleyin” açıklamalarında bulundu.