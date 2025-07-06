Bunlar da ilginizi çekebilir

'Şeytan Marka Giyer'malikhanesini Rahmi Koç 26.5 milyon dolara satın aldı

Geceyi emniyette geçiren gazeteci, sabah saatlerinde Çağlayan Adliyesi’ne getirildi ve savcıya ifade verdi.

Adana, Adıyaman ve Antalya’nın CHP’li belediye başkanlarının gözaltına alınmasına X hesabı üzerinden tepki gösteren Soykan, paylaşımlarından birkaç saat sonra evinden gözaltına alınmıştı.

NE OLMUŞTU?

Soykan'ın serbest bırakıldığı öğrenildi. Soykan'a haftada 3 gün imza atma ve yurtdışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı verildi.

Özgür Özel'den hakkında başlatılan soruşturmaya cevap: Yaşatanı bin pişman ederim!

Hakimliğe sevk edilen Soykan'ın duruşması 18.30 itibariyle başladı.

Soykan, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Savcılık aşamasında dosyaya “suç işlemeye alenen tahrik etme” suçu da eklendi. Soykan, iki ayrı suçlama ile tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Gazeteci Timur Soykan, sosyal medya paylaşımları ile CHP'li 3 belediyeye yönelik operasyonları eleştirmiş "halkı yanıltıcıyı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.