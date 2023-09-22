Araç sahiplerine müjde! 2 yılda bir muayene istasyonunda bekleme sorunu artık bitiyor. Araç muayenesi araç sahipleri için yıllık zorunluluk olmasına rağmen binek araçlarda bu süre 2 yıla kadar uzatılmaktadır. Ama artık işler değişiyor. TÜVTÜRK'ün yeni kararına göre vatandaşlar, belirlenen saatte istasyonlara gitmek yerine mobil istasyonlar üzerinden hızlı bir şekilde denetime ulaşabilecek.

UZUN KUYRUKLAR OLMAYACAK GİBİ!

Yapılan bu çaışma özellikle büyük şehirlerde bir çözüm gibi görünüyor. Muayene için istasyonlarda saatlerce süren kuyruklar artık geçmişte kaldı.

Ticari araç sahipleri için yılda bir, özel kişiler için ise iki yılda bir gerçekleşen bu işlem, mobil istasyonlar sayesinde daha hızlı ve kolay bir şekilde yapılabiliyor.

TÜVTÜRK'TEN GEZİCİ İSTASYON HİZMETLERİ

Mobil istasyonlar hâlihazırda 77 ilde faaliyet göstermekte olup randevulu olarak hizmet vermektedir. Bu sayede sürücüler işlemlerini düzenli ve hızlı bir şekilde tamamlayabilmektedir. Bu istasyonlarda binek otomobiller, traktörler ve motosikletler muayene edilebilmektedir. Ancak havalı-hidrolik frenlerle donatılmış diğer araçların muayenesi sadece sabit istasyonlarda yapılmaktadır.

TÜVTÜRK WEB SİTESİNDEN RANDEVU ALABİLİRSİNİZ

TÜVTÜRK'ün resmi internet sitesinden mobil istasyonların hangi il ve ilçelerde bulunduğunu öğrenebilirsiniz. Randevu almak için web sitesinde gerekli bilgileri doldurarak işleminizi hızlı bir şekilde tamamlayabilirsiniz. Araç muayenesi artık daha kolay ve daha hızlı!

Uzun zamandır TÜVTÜRK tarafından gezici istasyon projesi yaygın hale getirildi.