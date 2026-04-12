Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Şehir Tiyatroları, Osmanlı'nın büyük mimarı Mimar Sinan'ın hayatını konu alan 'Sinan' adlı oyunu İstanbul'da sergilemeye devam ediyor. Başakşehir'den sonra Ataşehir'de de sergilenen oyun, hem kurgusu hem de sahne performansıyla dikkat çekti.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Şehir Tiyatroları başarılı oyunlarını çevre illerde de sahnelemeye devam ediyor.

Bunlardan biri olan ve sezona damga vuran 'Sinan' isimli oyun, Hatay'da deprem sonrası enkaz altında kalan bir mimarlık öğrencisinin zihninde başlayan yolculuğu konu alıyor. Bu dramatik anlatım, izleyiciyi Mimar Sinan'ın ustalık eserlerinden biri olan Süleymaniye Camii'nin inşa sürecine götürüyor. Geçmiş ile günümüz arasında kurulan güçlü bağ, oyunun duygusal derinliğini artırırken seyirciye de düşündürücü bir deneyim sunuyor.

ATAŞEHİR'DE DE YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Daha önce İstanbul Başakşehir'de sahnelenen ve büyük beğeni toplayan oyun, Ataşehir'de de aynı ilgiyi görmeyi başardı. Kocaeli Şehir Tiyatroları, turne kapsamında farklı ilçelerde sahne alarak sanatın daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sunuyor. Bu kapsamda 'Sinan', gittiği her şehirde seyirciden tam not almayı başarıyor.

Oyunun başarısında etkileyici oyunculuk performansları ve güçlü sahne dili önemli rol oynuyor. Sahne tasarımı, ışık kullanımı ve dramatik anlatımıyla dikkat çeken yapım, izleyiciyi sahnede anlatılan hikâyenin içine çekmeyi başarıyor. Bu sayede Kocaeli Şehir Tiyatroları'nın deneyimli kadrosu performansıyla seyircilerden uzun süre alkış topluyor.

TURNE YOLCULUĞU DEVAM EDİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, sezona damga vuran 'Sinan' oyunu ile turne programına hız kesmeden devam ediyor. Gelen davetler doğrultusunda farklı şehirlerde sahnelenmeye devam eden oyun, her geçtiği noktada sanatseverlerin ilgisini çekiyor. Bu başarılı turne süreci, Kocaeli Şehir Tiyatroları'nın sanatsal gücünü ve etki alanını bir kez daha ortaya koyuyor.