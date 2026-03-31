ANKARA (İGFA) - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Mali Otomasyon Sistemi (MOSIP) altyapısındaki güncelleme çalışmaları nedeniyle bazı hizmetlere erişim konusunda yaşanan gecikmelere dair açıklama yaptı.

Bu kapsamda, 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran işyerleri ile diğer sigortalılar için cari dönem sigorta prim borçlarının, yapılandırma ve taksitlendirme borçlarının, 6183 sayılı Kanun'a göre yapılan taksitlendirme borçlarının ve borçlanma işlemlerine ilişkin ödeme sürelerinin uzatıldığı duyuruldu. Açıklamaya göre, 31 Mart 2026 tarihinde sona erecek olan ödeme süresi, 7 Nisan 2026 tarihi saat 23:59'a kadar uzatıldı. Bu tarihe kadar yapılacak ödemelerin, yasal süre içerisinde yapılmış sayılacağı belirtildi.

SGK, bu düzenlemenin, sigorta prim teşvik ve desteklerinden yararlanmak isteyenler için önemli olduğunu vurgulayarak, süresinde ödenmeyen primler nedeniyle gecikme cezası veya zammına maruz kalınmaması için belirtilen tarihe kadar ödeme yapılmasının önem taşıdığını ifade ederken, yapılandırma ödeme planlarının ihlal edilmemesi gerektiği de hatırlatıldı.