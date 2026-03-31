ANKARA (İGFA) - TÜİK ve Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan Şubat 2026 dış ticaret verilerine göre, Türkiye'nin ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,5 artarak 21 milyar 49 milyon dolar oldu. Aynı dönemde ithalat ise yüzde 5,5 artarak 30 milyar 80 milyon dolara yükseldi.

Ocak-Şubat döneminde ihracat yüzde 1,3 azaldı, ithalat ise yüzde 2,8 arttı. Bu dönemde enerji ürünleri ve altın hariç ihracat yüzde 4,4, ithalat ise yüzde 12,8 oranında artış gösterdi. Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Şubat ayında 2,99 milyar dolar olarak gerçekleşti.

DIŞ TİCARET AÇIĞI ARTIŞ GÖSTERDİ

Şubat ayında dış ticaret açığı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,9 artarak 7 milyar 796 milyon dolardan 9 milyar 31 milyon dolara yükseldi. Dış ticaret açığı Ocak-Şubat döneminde ise yüzde 13,8 artarak 17 milyar 415 milyon dolara çıktı. İhracatın ithalatı karşılama oranı Şubat ayında yüzde 70,0, Ocak-Şubat döneminde ise yüzde 70,4 olarak belirlendi.

İHRACAT VE İTHALATIN SEKTÖR BAZINDAKİ DAĞILIMI

İhracatta en büyük pay, yüzde 93,8 ile imalat sanayi ürünlerinin oldu. Tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün ihracattaki payı ise yüzde 4,0, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,5 olarak gerçekleşti.

İthalatta, Şubat ayında en büyük payı yüzde 72,2 ile ara malları alırken, sermaye mallarının payı yüzde 13,4, tüketim mallarının payı ise yüzde 13,8 oldu.

İHRACATTA İLK 5 ÜLKE

Şubat ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 855 milyon dolar olurken, onu sırasıyla Birleşik Krallık (1 milyar 246 milyon dolar), ABD (1 milyar 238 milyon dolar), İtalya (1 milyar 112 milyon dolar) ve Fransa (928 milyon dolar) takip etti. Bu 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 30,3'ünü oluşturdu.

İTHALATTA İLK 5 ÜLKE

İthalatta ise Çin, Şubat ayında 4 milyar 125 milyon dolarla ilk sırada yer aldı. Çin'i, Rusya Federasyonu (2 milyar 497 milyon dolar), Almanya (2 milyar 211 milyon dolar), İsviçre (1 milyar 685 milyon dolar) ve ABD (1 milyar 352 milyon dolar) takip etti. Bu ilk 5 ülke, toplam ithalatın yüzde 39,5'ini oluşturdu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre, Şubat ayında ihracat bir önceki aya göre yüzde 1,2 artarken, ithalat yüzde 1,1 arttı.

Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatındaki payı yüzde 3,2, ithalatındaki payı ise yüzde 11,2 olarak açıklandı.