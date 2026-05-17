Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, çoğu zaman belirti vermeden ilerleyen yüksek tansiyonun ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirterek düzenli tarama çağrısında bulundu.
ANKARA (İGFA) - Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, yüksek tansiyonun (hipertansiyon) çoğu zaman fark edilmeden ilerlediğine dikkat çekerek vatandaşları düzenli sağlık kontrollerine davet etti.
Yapılan açıklamada, 'sessiz tehlike' olarak nitelendirilen yüksek tansiyonun kontrol altına alınmadığı durumlarda kalp, böbrek ve beyin damar hastalıklarına yol açabileceği vurgulandı.
Vatandaşların aile hekimlerine başvurarak düzenli tansiyon ölçümü yaptırmalarının önemine dikkat çekilen açıklamada, erken teşhisin hayat kurtarıcı rol oynadığı ifade edildi.
Sağlık otoriteleri, hipertansiyonun uzun vadede ciddi komplikasyonlara neden olabileceğini belirterek toplumun bilinçlendirilmesi ve düzenli taramaların ihmal edilmemesi gerektiğini hatırlattı.