Şehrin stresinden ve yoğunluğundan kaçmak isteyenler için İstanbul’un merkezinde Eyüpsultan Belediyesi tarafından hizmete açılan Çiftalan Plajı’na vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Eyüpsultan Belediyesi tarafından yaz aylarının sıcağından kaçmak ve kısa süre de olsa denizin keyfini çıkarmak isteyen vatandaşlar için hizmete açılan Çiftalan Plajı yoğun ilgi görüyor. Sadece Eyüpsultanlıların değil İstanbul’un farklı ilçelerinden gelen vatandaşların da faydalandığı Çiftalan Plajı, denizin ve doğanın tadını doyasıya çıkarmak isteyen aileler için önemli bir alternatif sunuyor.

0 – 9 YAŞ VE 65 YAŞ ÜZERİNE ŞEHİT AİLELERİ GAZİ VE ENGELLİLERE ÜCRETSİZ

Çiftalan Plajı’na 0 – 9 yaş, 65 yaş üzeri, şehit aileleri, gazi ve engelli vatandaşlar ücretsiz, öğrenciler 30 TL, yetişkinler ise 60 TL vererek giriş yapabiliyor.

PLAJDA, ŞEZLONG VE ŞEMSİYELER ÜCRETSİZ

Vatandaşların ücretsiz bir şekilde şezlong ve şemsiye hizmetinden faydalanabildiği plajda, güvenli bir şekilde denize girebilmeleri ve denizin tadını doyasıya çıkarabilmeleri için cankurtaran kulesi ve cankurtaran ekibi de bulunuyor. Plaja gelen misafirlerin her türlü ihtiyacının göz önünde bulundurulduğu plajda soyunma kabinleri, duş alanları, tuvaletler, kafeterya ve revir de yer alıyor.

HER GÜN AÇIK OLAN PLAJA ÜCRETSİZ RİNG SERVİSLER

Özel araçlarıyla plaja gelen misafirlerden küçük araçlar için 100 TL, büyük araçlar için ise 150 TL alınırken, Eyüpsultan Belediyesi her gün açık olan plaja ring servisler düzenliyor. Eyüpsultan’ın farklı noktalarından 09.30’da kalkış yapan servis araçları plajdan geri dönüş için saat 15.30’da hareket ediyor.

SERVİSLERİN KALKIŞ YERLERİ VE SAATLERİ

Eyüpsultan Kaymakamlığı önü 09:30

Alibeyköy Mısır Heykeli önü 09:30

Veysel Karani Camii önü 09:30

Güzeltepe Gençlik Merkezi önü 09:30

Kemerburgaz İtfaiye önü 09:30

Göktürk İstanbul Caddesi Tarım 4.0 binası önü 09:30

Dileyen vatandaşlar 0212 480 08 45 dâhili 218 numaralı telefonla irtibata geçerek rezervasyon yaptırabiliyor.