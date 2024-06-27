İzmir'in Seferihisar ilçesinde alınan yıkım kararı tartışma yarattı.Tarık ŞEKER / İZMİR (İGFA) - Seferihisar'da Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in yıkım kararı büyük tepki topladı. Dün itibarıyla yedi yapı yıkıldı ve Başkan Yetişkin, yıkımların devam edeceğini açıkladı. Mağdur olan vatandaşlar, evsiz kalacaklarını belirterek, kiraya çıkacak bütçelerinin olmadığını ifade ediyor.

Yıkılan bölgede yaşayan emekliler, bahçelerinde domates ve biber ekerek huzurlu bir yaşam sürdürmekteydi. Ancak belediyenin bu huzuru, kepçelerle evlerini yıkarak bozduğu söyleniyor. Yaklaşık yedi yıldır bu alanı yeşillendiren ve meyve ağaçları diken vatandaşlar, elektrik ve su bağlantılarının da sağlandığını belirtiyor. Belediyenin yol yapıp çöp konteynerleri koymasının ardından bu yıkım kararının gelmesi, büyük bir hayal kırıklığı yaratmış durumda.