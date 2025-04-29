İstanbul Sarıyer’de çakar ve siren kullanarak trafikte usulsüz şekilde öncelik sağlamaya çalışan sürücü S.O., Sanal Trafik Devriyesi tarafından yakalanırken sürücüye 146 bin 134 lira ceza kesildi. Ehliyetinin de alındığı olayda araç trafikten men edildi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, olayı "gereği yapıldı" diyerek duyurdu.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Sarıyer’de trafikte usulsüz çakar ve siren tertibatı kullanarak öncelik sağlamaya çalışan 22 yaşındaki sürücü S.O.’yu Sanal Trafik Devriyesi ekipleriyle yakaladı. Sürücünün, usulsüz çakar-siren kullanımı, app plaka, tehlikeli şerit değiştirme, yakın takip ve saygısız araç kullanımı ihlallerinden dolayı toplam 146 bin 134 TL cezaya çarptırıldığı açıklandı.

https://twitter.com/istanbul_EGM/status/1917203940447510745

Ayrıca, sürücünün ehliyeti 30 gün süreyle geri alındığı olayla ilgili araç trafikten men edildi.

S.O. hakkında ise Türk Ceza Kanunu’nun 179/2 ve 223. maddeleri kapsamında adli işlem başlatıldı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, trafik kurallarına uyma çağrısını yineledi.