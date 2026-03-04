Şanlıurfa'dan Bursa ve İstanbul'a uzanan sanat yolculuğunda, renkler BinnArt ile hayat buldu. Kapılarını ilk kez İGFA'ya açan BinnArt, kökleri mazide, ruhu bugünde olan sanat hikayesinin anlatıldığı söyleşide Binnur Bükücü, Mezopotamya'nın sıcak tonları, Bursa'nın dingin yeşili, İstanbul'un zamansız siluetini renklerle anlatıyor.

İSTANBUL (İGFA) - Tarihin sıfır noktası olarak anılan Göbeklitepe'nin gölgesinde doğan, peygamberler şehri Şanlıurfa'nın kadim ruhunu içinde taşıyan Binnur Bükücü:

O, güneşin doğduğu topraklardan yola çıkıp güneşin battığı kadim şehir İstanbul'da renkleri yeniden doğuran bir sanat yolcusu.

Fırçası sadece boya sürmüyor tuvale; geçmişin hafızasını bugünün estetiğiyle konuşturuyor.

Ve bu yolculuğun kalbi, onun atölyesi: BinnArt Studio.

Kökleri Mazide, Ruhu Bugünde

Binnur Bükücü'nün sanat hikâyesi geleneksel sanatlara duyduğu derin saygıyla başlıyor.

Tezhipte altının sabrını, minyatürde detayın sonsuzluğunu öğreniyor. Yıllar süren birikimini modern tekniklerle harmanlayarak kendine özgü bir dil kuruyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 'sanatçı' unvanına layık görülen Bükücü, akademik altyapısı ve deneysel yaklaşımıyla klasik ile çağdaş arasında zarif bir köprü kuruyor.

Onun eserlerinde sadece renk yok; hafıza var.

Sadece estetik yok; kimlik var.

Sadece form yok; ruh var.

İGFA'YA AÇILAN KAPI, BİR RUHUN YOLCULUĞU

İGFA'ya atölyesinin kapılarını aralayan sanatçı, tuvallerinin ardındaki hikâyeyi içtenlikle paylaşıyor.

Onun sözleri, adeta bir tablo gibi katman katman:

'Şanlıurfa'nın kadim topraklarından Mezopotamya'dan Bursa'ya uzanan bir yaşam hikayesinin İstanbul'un tarihiyle bütünleşerek ruhuma yansıyan serüvenini paletimdeki renklerle tuvallerime hayat vermeye gayret ediyorum. Kimi zaman hat sanatı, kimi zaman bir minyatür sanatı derken bu yolculuğumdaki yolları yaşamımdaki renklerle kesiştiriyorum. Şanlıurfalı bir Bursa ve İstanbul aşığıyım.'

Bu sözlerde yalnızca bir sanatçının ifadesi değil, bir coğrafyanın yankısı var.

Mezopotamya'nın sıcak tonları, Bursa'nın dingin yeşili, İstanbul'un zamansız silueti: Hepsi aynı paletin içinde buluşuyor.

Renklerin Hafızası

Binnur Bükücü için sanat; geçmişe ağıt yakmak değil, geçmişi bugüne nefes olarak taşımak.

Tezhibin altın varaklı sabrı, minyatürün ince işçiliği ve modern resmin özgür anlatımı onun tuvallerinde aynı cümleyi kuruyor:

Köklerinden kopmadan yenilenmek.

BinnArt'ta renkler sadece yan yana gelmiyor; birbirini anlıyor.

Ve her tablo, izleyicisine fısıldıyor:

'Sanat, insanın kendi iç yolculuğudur.'