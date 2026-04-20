İstanbul'da 'Umut Işığı' Resim Sergisi, kanserle mücadele eden bireylere destek olmak amacıyla 18-25 Nisan 2026 tarihleri arasında Beşiktaş Akatlar Kültür Merkezi'nde sanatseverleri bir araya getiriyor.

İSTANBUL (İGFA) - Birbirinden değerli sanatçıların eserlerinden oluşan sergide; Tülin Sönmez, Nurten Balaban, Faysal Çakmaz, Nevzat Çevik, Mavi Ressam, İlhan Kılınç, Ergün Öksüz, Murat Halıcı, Remzi Taşkıran, Mehmet Erdoğmuş, Bayro ve Mehmet Kanık'ın çalışmaları yer alıyor. Sergi kapsamında satışa sunulan eserlerden elde edilecek gelirin bir bölümü Türk Kanser Derneği'ne bağışlanarak, hastaların tedavi süreçlerine ve yaşamlarına dokunan çalışmalara katkı sağlanacak.

'Umut Işığı', yalnızca bir sergi olmanın ötesinde; sanat aracılığıyla dayanışmanın, paylaşmanın ve birlikte güçlenmenin bir ifadesi olarak öne çıkıyor. Her bir eser, yalnızca estetik bir değer değil, aynı zamanda bir umut çağrısı taşıyor.

Sergide yer alan eserler, fiziksel sergi alanının yanı sıra Fedoart web sitesi üzerinden de sanatseverlerin erişimine açılacak. Böylece ziyaretçiler ister sergi alanından ister çevrim içi platform üzerinden eser satın alarak bu anlamlı dayanışmaya katkıda bulunabilecek.

Online satışlardan elde edilen gelirin bir kısmının ise Türk Kanser Derneği'ne aktarılacağı bildirildi.