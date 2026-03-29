Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), şehir genelindeki altyapı ağını gelişen nüfus dinamiklerine göre güçlendirmeye devam ediyor.

SAKARYA (İGFA) - SASKİ, Cihadiye Mahallesi'nde artan su talebini karşılamak amacıyla bin 500 metre uzunluğunda yeni içme suyu hattı inşa etti. Hızlı tren hattının altından yatay delgi çalışmasıyla hayata geçirilen proje sayesinde, hem ilçe merkezinin hem de mahallenin su iletim seviyesi maksimum seviyeye çıkarıldı.

Pamukova merkezinden beslenen Cihadiye Mahallesi'nin artan kapasite ihtiyacını göz önünde bulunduran ekipler, bölgenin altyapısını yeniden projelendirdi.

HIZLI TREN HATTI ALTINDA YATAY DELGİ

Hızlı tren hattı güzergâhında gerçekleştirilen projede ulaşım ağında ve yüzeyde hiçbir aksamaya mahal vermeden, yatay delgi yöntemi kullanılarak bin 500 metrelik hat inşa edildi. Özellikle yaz aylarında artan su tüketimi, inşa edilen yeni şebeke sayesinde abonelere kayıp kaçak olmadan kesintisiz içme suyu iletilecek.

İLETİM HATTI GÜÇLENDİRİLDİ

İletim çapı genişletilerek bağımsız hale getirilen yeni şebeke sayesinde, hem ilçe merkezinin mevcut altyapısı rahatlatıldı hem de Cihadiye Mahallesi'nin içme suyu iletimi uzun yıllar boyunca güvence altına alındı.