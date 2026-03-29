İstanbul Maltepe Belediyesi, düzenlediği 'Mor Koşu 7K - Epilepsi Farkındalık Koşusu' ile her yaştan katılımcıyı bir araya getirerek epilepsiye dikkat çekti. Etkinlikte dayanışma ve farkındalık mesajı öne çıktı.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Maltepe'de epilepsiye dikkat çekmek ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla düzenlenen 'Mor Koşu 7K - Epilepsi Farkındalık Koşusu', geniş katılımla gerçekleştirildi. Türk Epilepsi ile Savaş Derneği iş birliğiyle hayata geçirilen organizasyonda, her yaştan katılımcı aynı amaç doğrultusunda bir araya geldi.

Mor rengin umut ve dayanışmayı simgelediği etkinlikte, parkur boyunca mor kıyafetler giyen katılımcılar renkli ve anlamlı görüntüler oluşturdu. Sporun birleştirici gücünden yararlanılarak epilepsi konusunda toplumsal duyarlılığın artırılmasının hedeflendiği koşuda, katılımcılar 'birlikte daha güçlüyüz' mesajını güçlü biçimde vurguladı.

Yarış sonunda dereceye giren ilk üç katılımcıya kupa ve madalya takdim edilirken, etkinlik boyunca hem spor hem de sosyal sorumluluk ön plandaydı.

'TOPLUMSAL FARKINDALIK EN TEMEL SORUMLULUĞUMUZ'

Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Şükrü Akçadağ, açılış konuşmasında sosyal belediyecilik anlayışına dikkat çekerek epilepsi konusunda farkındalığın önemini vurgulayarak 'Sayın Belediye Başkanımız Esin Köymen'in öncülüğünde Maltepe'de insanı merkeze alan bir belediyecilik anlayışıyla hareket ediyoruz. Epilepsi gibi toplumda yeterince konuşulmayan sağlık konularını görünür kılmak, bu alanda yaşayan bireylerin yalnız olmadığını hissettirmek bizim en temel sorumluluklarımızdan biridir. Bu anlamlı organizasyonda emeği geçen herkese ve katılım sağlayan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum' diye konuştu.