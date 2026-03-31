SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri, Ofis Sanat Merkezi'nde düzenlenen 'Topraktan Geleceğe Çini' adlı serginin açılışıyla devam etti.Prof. Dr. Ayşe Üstün ve Arş. Gör. Dr. Emsele Bal ile öğrencelerinin büyük emekler vererek hazırladığı çini sergisine çok sayıda sanatsever ilgi gösterdi.

Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Alpay Şirin, İl Kültür Turizm Müdürü Süleyman Acar, Adapazarı Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Özden'in katıldığı sergide, sergi sahibi hocalar ile öğrencilere teşekkür belgesi takdim edildi.

Serginin açılışında konuşan Prof. Dr. Ayşe Üstün, 'Öğrencilerimizle birlikte büyük emekler harcadığımız çini sergimize verdiği desteklerden ötürü başta Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar olmak üzere tüm ekibine teşekkür ederim' ifadelerini kullandı.

Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Alpay Şirin, 'Çini sergimizin açılışına hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi Büyükşehir olarak genç sanatçılara destek olmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

Sakarya Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Çini Tasarımı ve Onarımı Anasanat Dalı 4. sınıf öğrencileri olan Ebru Altan, Kübra Acar, Melek İrdem, Nuray Arslan, Nuray Kalay ve Serap Akgöl Aydın'ın bu kıymetli eserleri sanatseverlerin büyük beğenisini topladı. Sergi 5 Nisan Pazar gününe kadar ziyarete açık olacak.