Sakarya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, çocukların doğa ile bağını güçlendirmek ve tarım bilinci kazandırmak amacıyla önemli bir projeyi daha başlatıyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, yeni hayata geçireceği 'Minik Eller Tarım Atölyesi' projesiyle mevcut mantar üretim sahalarını adeta bir açık hava laboratuvarı olarak dönüştürerek geleceğin üreticilerini erken yaşta toprakla buluşturarak emekle, sabırla işlenen hasadı deneyimleme fırsatı sunacak. Proje 1 Nisan'da ihaleye çıkıyor.

MİNİK ELLER TOPRAKLA BULUŞUYOR

'Minik Eller Tarım Atölyesi' kapsamında, daha önce Erenler Sakarya Park karşısında Karayolları (D-100 Karayolu üzeri) sahasında kurulan mantar seraları revize edilerek çocuklara özel uygulamalı eğitim alanına dönüştürülecek.

TOHUMDAN EKİME VE HASADA KADAR:

6-15 yaş arası ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik planlanan atölyede, çocuklar tohum ekiminden hasada kadar tüm üretim süreçlerine birebir katılarak deneyimleme fırsatı bulacak.

Proje ile çocukların çevre bilinci kazanması, sorumluluk duygusunun gelişmesi ve geleceğin üreticilerinin toprakla erken yaşta tanıştırılması hedefleniyor. Toprak kaşifleri tarım atölyesiyle yetişecek ve göreve başlayacak.

ÇOCUKLAR SABRI, EMEĞİ ÖĞRENECEK

Tarım etkinlikleri sayesinde çocukların motor becerileri de gelişecek. Çocuklar ayrıca sabır ve emek kavramlarını öğrenerek sağlıklı besinin nasıl elde edildiği konusunda farkındalık kazanacak.

Süreç sonunda öğrencilerin gelişimi elde edilecek raporları incelenmesiyle gözlenecek ve sertifikalandırılacak. Hizmete alınacak projeyle Sakarya'nın dört yanındaki okullar için adeta bir açık hava laboratuvarı olacak.

İHALE 1 NİSAN'DA

Uygulama ve eğitimler 1 Temmuz'da başlayacak. Büyükşehir, toplumda doğa ve tarım bilincini küçük yaşlarda yaygınlaştırmayı hedefleyen projenin ihalesini 1 Nisan'da gerçekleştirecek.