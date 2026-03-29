Sakarya Büyükşehir Belediyesi, havaların elverişli hale gelmesiyle birlikte kırsal bölgelerde tarım arazilerine yönelik çalışmalarını yoğunlaştırıyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, tarım arazilerini ani su baskınlarına karşı korumak ve çiftçilerin üretim sürecinde sulama suyu kaynağı olarak kullanabilmesi için 16 ilçede drenaj ve sulama kanalları temizliğine başladı.

Büyükşehir'in kendi bünyesindeki ekskavatör ve ekipmanlarla gerçekleştirdiği çalışmaların ilk etabında 16 ilçede 250 kilometre kanal temizliği gerçekleştirilecek.

SU BASKINLARININ ÖNÜNE GEÇİLECEK

Yıl içerisinde ani ve şiddetli yağışlara karşı tarım arazilerini su baskınlarına karşı korumak amacıyla gerçekleştirilen çalışmalarda, gerçekleştirilecek drenaj ve su kanalı temizliğiyle oluşabilecek ürün kayıplarının önüne geçilecek.

SU KAYNAKLARI DAHA VERİMLİ KULLANILACAK

Büyükşehir Belediyesi'nin kendi ekskavatör ve ekipmanlarıyla hayata geçirdiği çalışmalar, 16 ilçenin tamamında gerçekleştirilecek. Çalışmalarda temizlenen kanallar çiftçilerin üretim sürecinde sulama suyu kaynağı olarak kullanabilmesine olanak sağlayacak.

İLK ETAPTA 250 KİLOMETRE KANAL TEMİZLENECEK

16 İLÇEDE ÇALIŞMALAR GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, 'Şehrimizin kırsal bölgelerinde tarımda verimliliği artırmak çiftçilerin ürünlerin sular altında kalmamasını sağlamak amacıyla drenaj ve kanal temizleme çalışmalarımıza başladık. Şehrimizin 16 ilçesinde gerçekleştireceğimiz çalışmalarda, ilk etapta 250 kilometre kanal temizliği gerçekleştirilecek' ifadeleri kullanıldı.