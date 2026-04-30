Sakarya Büyükşehir Belediyesi, evlilikte 30 yılı geride bırakan çiftlere yönelik başlattığı ücretsiz check-uphizmeti büyük bir memnuniyet oluşturdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Aile Yılı' ilanından sonra başlayan uygulama için kayıtlar devam ediyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, aile yapısını desteklemeye yönelik sosyal projelerine devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz yılı 'Aile Yılı' ilan etmesinin ardından ilimizde başlatılan ücretsiz check-uphizmeti, şehirde büyük bir memnuniyet oluşturdu.

Evliliklerinde 30 yılı geride bırakan çiftler için yapılan ücretsiz uygulama, ilan edildiği günden bu yana yüzlerce çift tarafından talep gördü. 'Hayatta ve Sağlıkta Birliktelik' mottosuyla gerçekleştirilen projede, Tıp Merkezi'ne giden çiftler muayene, laboratuvar testleri, röntgen, EKG, işitme testi (odiometri) ve solunum fonksiyon testi (SFT) gibi kapsamlı taramalardan ücretsiz olarak faydalanıyor.

Uygulamaya, Adapazarı Sosyal Gelişim Merkezi'ne (SGM) evlilik cüzdanı ibraz edilerek başvuru yapılabiliyor.

Başvuru sürecini tamamlayan çiftler, Tıp Merkezi'nde sıra beklemeden kapsamlı taramaya alınıyor.

2026 yılı boyunca devam edecek check-up hizmeti için detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar,444 40 54 numaralı çağrı merkezini (Dahili: 3712-3781-3787-3788-3789) arayabiliyor.