Sakarya Büyükşehir Belediyesi karate sporcuları Ülkü Betül Harçlı ve Sümeyye Turak, Kocaeli’nde düzenlenenTürkiye Çocuklar Karate Şampiyonası’ndafırtına gibi eserek kazandıkları derecelerle şehri gururlandırdı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi karate sporcuları Ülkü Betül Harçlı ve Sümeyye Turak,10 ve 13 Nisan tarihleri arasında Kocaeli’nde düzenlenen ve 3 bin 450 sporcunun kıyasıya mücadele ettiği Türkiye Çocuklar Karate Şampiyonası’nda mindere çıktı.

İKİ BÜYÜK ZAFER

Şampiyonada Yıldız ‘kadınlar 47 kilogram’ sikletinde mücadele edenÜlkü Betül Harçlı, gösterdiği üstün performansla Türkiye ikincisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Yine Yıldız ‘kadınlar +61 kilogram’ kategorisinde tatamiye çıkan Sümeyye Turak ise Türkiye üçüncülüğünü elde ederek bronz madalyaya uzandı.

“BAŞARILARININ DEVAMINI DİLERİZ”

Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcularını kutlayarak şu ifadelere yer verdi: “Kocaeli’nde düzenlenen Türkiye Çocuklar Karate Şampiyonası’nda dereceler elde eden sporcularımızdan Ülkü Betül Harçlı ve Sümeyye Turak’ı kutlar, başarılarının devamını dileriz”

