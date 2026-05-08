ANKARA (İGFA) - Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, son günlerde kamuoyuna yansıyan hantavirüs iddialarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, sürecin bilimsel esaslar doğrultusunda yakından takip edildiği belirtilerek, Türkiye'de şu ana kadar pozitif bir vakaya rastlanmadığı ifade edildi.

Genel Müdürlük tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların yalnızca resmî makamlarca yapılan bilgilendirmeleri dikkate alması gerektiği vurgulanırken, doğrulanmamış bilgi ve paylaşımlara karşı dikkatli olunması çağrısında bulunuldu. Açıklamada ayrıca, halk sağlığını tehdit edebilecek bulaşıcı hastalıklara karşı tarama, önleme, kontrol ve izleme çalışmalarının tüm birimlerle kesintisiz sürdürüldüğü kaydedildi.