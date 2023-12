FATİH / İSTANBUL - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Parti Meclisi’nin oy birliğiyle verdiği kararla yeniden İBB Başkanlığı’na aday gösterilen Ekrem İmamoğlu’nu Saraçhane’de ziyaret etti. İmamoğlu tarafından makam odasında ağırlanan Özel, “Dün, PM’de oy birliğiyle, büyük bir mutlulukla size bir görev daha verildi. Bundan önce üç kez Recep Tayyip Erdoğan'ın atadıklarını yendiniz. Bu sefer, bu dördüncü kez olacak ve dört dörtlük bir zafer kazanacağınıza inanıyoruz” dedi. İmamoğlu da Özel’in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti, “31 Mart 2024 tarihi itibariyle, İstanbul halkıyla birlikte, 2019’da hep birlikte temelini attığımız ‘İstanbul İttifakı'nın daha güçlü bir biçimde, bir sonraki 5 yıla hem devam eden projelerimizi bitirmeye hem de yeni ve daha güçlü projeleri İstanbulluyla buluşturmaya devam etme yönündeki kararlılığımızı ortaya koyacağız. Ve inşallah 5 yıl daha görev izni alacağımıza inanıyoruz” sözleriyle dile getirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ve CHP İstanbul Başkanı Özgür Çelik, Parti Meclisi’nin oy birliğiyle verdiği kararla yeniden İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanlığı’na aday gösterilen Ekrem İmamoğlu’nu Saraçhane’de ziyaret etti. İBB Başkanı İmamoğlu, zabıta mangası eşliğinde karşıladığı Özel ve beraberindeki heyeti makam odasında ağırladı. İmamoğlu’nun ziyarete, önceki gün vefat eden Saadet Partisi milletvekili Hasan Bitmez’in cenazesinden geldiklerini aktaran Özel, “Normalde bu ziyareti çok daha kalabalık, çok daha neşeli bir ortamda gerçekleştirmeyi düşünüyorduk, ama böyle nasip oldu” dedi.

ÖZEL: “TOPLUMUN BİRÇOK KESİMİ, ‘İSTANBUL'DA

EKREM BAŞKAN'I DESTEKLEYECEĞİZ’ DİYOR”

İmamoğlu’na “hayırlı olsun” dileklerini ileten Özel, “Hem size hem bütün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışanlarını temsilen Genel Sekreterimize, İstanbul'a bugüne kadar yapmış olduğunuz bütün hizmetler için teşekkür ediyoruz. Dün, PM’de oy birliğiyle, büyük bir mutlulukla size bir görev daha verildi. Bundan önce üç kez Recep Tayyip Erdoğan'ın atadıklarını yendiniz. Bu sefer, bu dördüncü kez olacak ve dört dörtlük bir zafer kazanacağınıza inanıyoruz. Bütün PM, büyük bir mutlulukla, büyük bir heyecanla alkışlayarak adaylığınızı onayladılar ve kesinleştirdiler. Toplumun birçok yerinden, size de bize de aktarıldığı gibi, ‘İstanbul'da Ekrem Başkan'ı destekleyeceğiz’ diyorlar toplumun tüm kesimleri. Ben de hep şöyle cevap veriyorum: İstanbul'u seven, ülkesini seven; Ekrem Başkanı destekler. Çünkü, bu sadece bir partinin meselesi olmaktan çıkmış bir meseledir” diye konuştu.

İMAMOĞLU: “İSTANBUL'DA İŞLERİMİZİ YARIM BIRAKMAYACAĞIZ”

Özel, Çelik ve beraberlerindeki heyetin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren İmamoğlu da duygularını, “Saraçhane’ye, Genel Başkanımız olarak ilk ziyaretiniz. Sizlerle bir arada olmak, bizim için mutluluk. Ayrıca şahsım adına hem size hem de MYK üyelerimize ve Parti Meclisi’mize dün itibariyle tevdi ettiğiniz ‘İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı’ görevimi, inşallah 31 Mart 2024 tarihinde layıkıyla yerine getireceğimi düşünüyorum. Bütün yol arkadaşlarımla; başta İl Başkanımız, örgütümüz ve elbette bütün belediye başkanlarımız, Meclis üyesi arkadaşlarım, hep birlikte büyük bir mücadeleyle İstanbul'da işlerimizi yarım bırakmayacağız. Tamamlanan işlerimiz var ama tamamlayacağımız çok sorumluluğumuz var İstanbul'a dönük. Bu vesileyle sizlere teşekkür ederim” sözleriyle dile getirdi.

ANI DAFTERİNE DUYGULARINI AKTARDI

Özel, Çelik ve İmamoğlu, makam odasında gerçekleşen ve yaklaşık 45 dakika süren buluşmanın ardından kameraların karşına geçti. İBB Anı Defteri’ne ziyaretle ilgili duygularını yazan Özel, kaleme aldığı metni gazetecilerle de şu şekilde paylaştı:

“15 Aralık 2023. Bugün, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni ilk ziyaretim. Aynı zamanda değerli Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nu yeniden aday gösterişimizin ardından yaptığım ilk ziyaret. Biz, 5 yıl önce İstanbul'u ona emanet ettik. Emanete çok iyi baktı. Yeşil, temiz ve dürüst bir kent yönetimiyle, hepimizi gururlandırdı. Şimdi İstanbul'u seven herkese bir kez daha Ekrem Başkan'ı emanet ediyoruz. Yolu açık olsun.”

“İSTANBUL'UN ÜZERİNDE ARTIK YABANCILARA KUPON

ARSA PAZARLAMAK İÇİN BİR HELİKOPTER UÇMUYOR”

Anı Defterine aktardığı duyguların sadece kendisinin değil, bütün CHP’lilerin ortak duygusu olduğuna vurgu yapan Özel, “5 yıl önce bu binaya, devir-teslim töreni için gelmiştik. Uzun süren bir demokrasi nöbetinden sonra, güçlükle alınan bir mazbatadan sonra ve daha o zaman yaşanacağını bilmediğimiz bir hazımsızlıktan hemen önceydi. Ben, buranın balkonundan Ekrem Başkan'ın o kalabalığın içinden bu binaya yaklaşışını izlerken gözyaşlarımı tutamamıştım. Ve o günden bugüne kendisine verilen her bir oyu, her bir desteği ve duyulan güvenin her zerresini hak eden bir çalışkanlık ve başarı öyküsüyle karşınızda. Biz ona İstanbul'u emanet ettik, o İstanbul'a çok iyi baktı ve İstanbul'a çok iyi geldi. İstanbul'un üzerinde artık yabancılara kupon arsa pazarlamak için bir helikopter uçmuyor. İstanbul'un her noktası, İstanbullunun hizmetine sunulmak için çalışılan, o gözle bakılan bir belediyecilik anlayışıyla yönetiliyor” şeklinde konuştu.

“806 BİN OY FARKI VİCDANLI İSTANBULLULARDAN GELDİ”

“Buradan, hangi siyasi görüşten olursa olsun tüm İstanbulluları, İstanbul'da yaşayan herkesin bu kez şöyle bir oy kullanacaklarına inanıyoruz” diyen Özel, şunları söyledi:

“Geçen sefer 31 Mart'ta, İstanbul'da israf bitsin diye, İstanbul'a bir başka el değsin diye ve Beylikdüzü'ndeki bir büyük başarı hikayesi bütün İstanbul'a yansısın diye bir oy kullandılar. Haziran ayında, Fatih'teki bir esnafın deyimiyle, ‘Yıllarca Tayyip Bey’in dediklerine oy verdim. Bu sefer de Binali Bey'e verdim. Ama bu sefer Ekrem oğluma vereceğim. Çünkü hak geçti. Ben hak geçmesin diye 40 yıl boyunca pirinç tartarken, müşterinin tarafına attığım pirinç, belki dört kamyondur. Ben, dört kamyon pirinç attım o tarafa, hak geçmesin diye. Ama bu sefer hak geçti’ demişti. Ve 806 binlik fark, o İstanbullunun, vicdanlı İstanbulluların adalet terazisini dengeye getirdikleri için, hakkı teslim ettikleri için kullanılmıştı. Ben şimdi, o İstanbul'u seven, ülkeyi seven, o dürüst yüreklerin bir kez daha hakkı teslim edeceklerine yürekten inanıyorum. Dürüst çalıştılar, namuslu çalıştılar, şeffaf işler yaptılar. Hem kentin yeşilini arttırdılar hem kentin değerini artırdılar. Ellerinden geldiği kadar bu kente hizmet ettiler, değer kattılar.”

“EKREM BAŞKANI İSTANBULLULARA EMANET EDİYORUM”

İBB’nin özellikle pandemi dönemini fırsata çevirerek yaptığı altyapı çalışmalarının altını çizen Özel, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“Pandemide, İstanbul'un dört bir yanında İSKİ çalışıyordu. Bize bir sunum yaptılar ve dediler ki: ‘Çok canımızın yandığı günlerdeyiz. Ama sokaklar boş ve bunu İstanbul için bir fırsata çevirmeliyiz. Yıllardır yapılamayan, yapılmayan ve bu trafikle çok zorlanacağımız işleri hızla bitiriyoruz. Göreceksiniz, İstanbul'da yağmur yağdığında, artık bu viyadüklerin su dolması, Üsküdar Maydanı’nın bir göle dönmesi, hepsi bitecek’ demişti. Şimdi yağmur yağıyor ve dediğini görüyoruz. Ekrem İmamoğlu ve ekibi, İstanbul'a iyi gelmiştir her alanında, her noktasında. Ve o vicdanlılar, o vicdan terazisinde tartıp, iki seçim arası 806 bin farkı çıkaranlar, yine vicdanlarında, bu gördükleri hizmet karşılığında yeniden ödüllendirecekler ve bir 5 yıl daha Ekrem İmamoğlu'nun, dünyanın bu en güzel kentine hizmet etmesini isteyecekler. Bu tercihleri İstanbul'a iyi gelecek. Bu tercihleri Türkiye'ye iyi gelecek. Ben, hangi siyasi görüşten olursa olsun, İstanbul'u seven herkesi, İstanbul'u seven bu başkana, bu ekibe sahip çıkmaya davet ediyorum. Biz, İstanbul'u ona emanet ettik. O, çok iyi işler yaptı. Şimdi Ekrem Başkanı İstanbullulara emanet ediyorum.”

İMAMOĞLU: “YOLUMUZ AÇIK OLSUN”

Genel Başkan Özel ve beraberindeki heyetin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti bir kez de basın mensupları önünde tekrar eden İmamoğlu da şu ifadeleri kullandı:

“31 Mart 2024 tarihi itibariyle, İstanbul halkıyla birlikte, 2019’da hep birlikte temelini attığımız ‘İstanbul İttifakı'nın daha güçlü bir biçimde, bir sonraki 5 yıla hem devam eden projelerimizi bitirmeye hem de yeni ve daha güçlü projeleri İstanbulluyla buluşturmaya devam etme yönündeki kararlılığımızı ortaya koyacağız. Ve inşallah 5 yıl daha görev izni alacağımıza inanıyoruz. Bugün bu duygularla değerli Genel Başkanımızı misafir ediyoruz. Umut ederim, önümüzdeki 3 aylık dönemde, başta İstanbul'daki çok kıymetli yol arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partisi örgütümüz ve bütün İstanbullularla, İstanbul Gönüllüleriyle muazzam, görülmemiş bir kampanyayı, halkçı bir arada, pozitif, iyi niyetli ve İstanbul'u konuşan, İstanbul'u düşünen bir kampanyayla farklı bir dönemi burada yaşatacağımıza inanıyorum. Şimdiden yolumuz açık olsun. Hepimize başarılar. Sayın Genel Başkanım, bu duygularla sizi burada hem Meclis üyesi arkadaşlarımla hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi kadromuzla ağırlamaktan çok mutluyuz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.”

Özel, konuşmaların ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.