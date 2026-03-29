Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Altınordu ilçesine bağlı Kirazlimanı Mahallesinde yapımı sürdürülen Seyir Terası gün sayıyor.
ORDU (İGFA) - Ordu Kirazlimanı Seyir Terası çalışmalarında sona yaklaşıldı. Yaklaşık 60 metre uzunluğunda ve 10 metre yüksekliğinde taş duvar imalatını tamamlayan ekipler, üst yapı çalışmalarına başlayacak.
Geçtiğimiz yıllarda sahil hattındaki 17 katlı binaların yıkılmasıyla Başkan Güler öncülüğünde kıyıyı vatandaşlarla buluşturan Büyükşehir Belediyesi, şimdi de bölgeye seyir terası kazandırıyor.
Sıtkı Can Caddesi üzerinde atıl durumda bulunan yaklaşık 300 metrekarelik alan yapılacak düzenlemelerle modern ve estetik bir görünüme kavuşturuluyor.
60 METRELİK TAŞ DUVAR TAMAMLANDI
Proje kapsamında ilk olarak 60 metre uzunluğunda ve 10 metre yüksekliğinde taş duvar imalatı gerçekleştirildi.
Üstyapı çalışmalarına başlanan ve kent mobilyaları, banklar, gölgelikler, ağaç altı oturma alanları, çöp kovaları ve aydınlatma elemanlarıyla donatılacak teras, keyifle vakit geçirilebilecek bir seyir terası haline getirilecek.
Seyir Terasının tamamlanmasıyla Kirazlimanı göz alıcı ve cazibeli manzara izlemek isteyenlerin uğrak noktalarından biri olacak.