Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Mezitli Çocuk Kampüsü'nde düzenlediği ve Mersin Büyükşehir'in tüm çocuk kampüsleri tarafından el birliğiyle hazırlanan 'Bahar Şenliği', çocukların hazırladığı drama gösterileri, koro performansları, müzik ve dans etkinlikleriyle renkli görüntülere sahne oldu.

MERSİN (İGFA) - Mersin'de gün boyu süren şenlikte çocuklar hem sahnede yeteneklerini sergiledi hem de maskot, yüz boyama ve bando gösterileriyle baharın coşkusunu doyasıya yaşadı. Çocukların neşesine Mersinden Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Meral Seçer de ortak oldu.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde çocukların sosyal, kültürel ve sanatsal gelişimine katkı sunmak amacıyla hayata geçirilen çocuk kampüsleri, düzenlenen Bahar Şenliği'nde minik yetenekleri bir araya getirdi.

Mezitli Çocuk Kampüsü'nde gerçekleştirilen ve tüm çocuk kampüsleri tarafından gerçekleştirilen 'Bahar Şenliği'nde çocuklar hazırladıkları drama gösterileri, müzik ve dans performanslarıyla sahne alırken; baharın tazeliğinde aileleri ile birlikte keyifli zaman da geçirdiler.

Bahar Şenliği'nde ayrıca '21-26 Mart Dünya Orman Haftası' dolayısıyla Doğa Atölyesi öğrencilerine defne ve çam fidesi hediye edilerek, bir ağacın serüvenini izleme fırsatı sunulurken; ormanlaşmanın önemine de dikkat çekildi.

Bahar Şenliği'nde tüm çocuk kampüslerinin hazırladığı birbirinden yaratıcı ve renkli tasarım ürünler ile resimler sergilenirken 'Ormanın Kalbi Konuşuyor', 'Doğanın Mucizesi' ve 'Suyun Gücü' dramaları da sahnelendi. Maskot etkinliğiyle hareketlenen Bahar Şenliği, Mersin Büyükşehir Belediye Bandosu'nun bahar temalı ezgileriyle şenlendi. Ardından çocuk korosunun şarkıları, halk dansları ve piyano dinletisi ile izleyenlere unutulmaz bir gün armağan edildi.