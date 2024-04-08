Türkiye’nin önde gelen çay markası Ofçay, yeni reklam kampanyası ile tüketicileri “çaylarını tazelemeye” çağırıyor. Markanın, relansman kampanyası ile tazelenme hareketi başlatıyor. Ofçay’ın marka yenilenme süreci yenilenen ambalaj tasarımları ile devam edecek.
Çay sektörünün köklü markalarından olan Ofçay, 1985 yılından beri çay tiryakilerini lezzetleriyle buluşturuyor. Türk insanın çay kültürüne vurgu yapan, tazelenme ve yenilenmeye ihtiyaç duyulan anlara odaklanan yeni reklam filmi, “Ofçay’la tazeleyim mi” söylemi ve müziğiyle tamamlanıyor. Karadeniz’in yüksek dağlarından toplanan ve fabrikaya geldikten 24 saat için işlenen çaylarının tazeliğine de reklam filminin çıkış noktaları arasında.
Çekimleri Trabzon ve İstanbul’da gerçekleştirilen kampanya Muhabbet tarafından tasarlandı.Prodüksiyonunu Kala’nın üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda ise Deniz Tarsus oturdu. Yıl boyunca yayında olacak kampanya, TV, online ve basılı medyada tüketicilerle buluşarak, çay tutkunlarını OFÇAY ile tazelenmeye davet edecek.
Ofçay çay severlere geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. Dökme çay, dökme çay kalitesini taşıyan demlik ve barda poşet siyah çayların yanı sıra doğal bitki çayları, meyve çayları, yeşil çay ve form çaylarına kadar geniş bir ürün yelpazesine sahip.
KAMPANYA KÜNYE
Reklamveren: Ofçay
Reklamveren Yetkilisi: Gizem Kişioğlu, Seda Asmaz Güler, Yasemin Cansu Özcan
Reklam Ajansı: Muhabbet
Yönetici Kreatif Direktör: Kenan Ünsal, Emrah Karpuzcu
Kreatif Direktör: Ersin Pekin
Kreatif Ekip: Burcu Bağ, Enes Hadzibegovic, İrem Haliloğlu, Elif Tağ, Serkan Demiryürek, Yasemin Kıldiş
Genel Müdür Yardımcısı: Ender Orfanlı
Marka Direktörü: Rayka Eskinazi
Marka Ekibi: Kübra Aslan, Özge Alaca
Dijital Ekip: Gül Ölez, Ergüder Yılmaz, İlke Ünlü
Stratejik Planlama: Onur Tüylüoğlu, Güzin Turgut
Ajans Prodüktörü: Övgü Akgürgen, Onur Bilge, Kemal Can Akçe
Prodüksiyon Şirketi: Kala
Yönetmen: Deniz Tarsus
Müzik: 3K1A
Post prodüksiyon: Roots
Seslendirme Sanatçısı: Emre Altuğ
Ofçay 1985 yılından bu yana çay severlere hizmet veriyor. Yıllık 90.000 ton çay işleme kapasitesine sahip Ofçay’ın 5 çay işleme, 2 paketleme tesisi bulunuyor. Marka, dökme çay, dökme çayın kalitesini taşıyan demlik poşet ve bardak poşet siyah çay, doğal bitki çayları, meyve çayları, yeşil çay ve form çaylarına kadar geniş bir ürün yelpazesine sahip.