Türkiye’nin önde gelen çay markası Ofçay, yeni reklam kampanyası ile tüketicileri “çaylarını tazelemeye” çağırıyor. Markanın, relansman kampanyası ile tazelenme hareketi başlatıyor. Ofçay’ın marka yenilenme süreci yenilenen ambalaj tasarımları ile devam edecek.

Çay sektörünün köklü markalarından olan Ofçay, 1985 yılından beri çay tiryakilerini lezzetleriyle buluşturuyor. Türk insanın çay kültürüne vurgu yapan, tazelenme ve yenilenmeye ihtiyaç duyulan anlara odaklanan yeni reklam filmi, “Ofçay’la tazeleyim mi” söylemi ve müziğiyle tamamlanıyor. Karadeniz’in yüksek dağlarından toplanan ve fabrikaya geldikten 24 saat için işlenen çaylarının tazeliğine de reklam filminin çıkış noktaları arasında.

Çekimleri Trabzon ve İstanbul’da gerçekleştirilen kampanya Muhabbet tarafından tasarlandı.Prodüksiyonunu Kala’nın üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda ise Deniz Tarsus oturdu. Yıl boyunca yayında olacak kampanya, TV, online ve basılı medyada tüketicilerle buluşarak, çay tutkunlarını OFÇAY ile tazelenmeye davet edecek.

Ofçay çay severlere geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. Dökme çay, dökme çay kalitesini taşıyan demlik ve barda poşet siyah çayların yanı sıra doğal bitki çayları, meyve çayları, yeşil çay ve form çaylarına kadar geniş bir ürün yelpazesine sahip.

KAMPANYA KÜNYE

Reklamveren: Ofçay

Reklamveren Yetkilisi: Gizem Kişioğlu, Seda Asmaz Güler, Yasemin Cansu Özcan

Reklam Ajansı: Muhabbet

Yönetici Kreatif Direktör: Kenan Ünsal, Emrah Karpuzcu

Kreatif Direktör: Ersin Pekin

Kreatif Ekip: Burcu Bağ, Enes Hadzibegovic, İrem Haliloğlu, Elif Tağ, Serkan Demiryürek, Yasemin Kıldiş

Genel Müdür Yardımcısı: Ender Orfanlı

Marka Direktörü: Rayka Eskinazi

Marka Ekibi: Kübra Aslan, Özge Alaca

Dijital Ekip: Gül Ölez, Ergüder Yılmaz, İlke Ünlü

Stratejik Planlama: Onur Tüylüoğlu, Güzin Turgut

Ajans Prodüktörü: Övgü Akgürgen, Onur Bilge, Kemal Can Akçe

Prodüksiyon Şirketi: Kala

Yönetmen: Deniz Tarsus

Müzik: 3K1A

Post prodüksiyon: Roots

Seslendirme Sanatçısı: Emre Altuğ

Ofçay 1985 yılından bu yana çay severlere hizmet veriyor. Yıllık 90.000 ton çay işleme kapasitesine sahip Ofçay’ın 5 çay işleme, 2 paketleme tesisi bulunuyor. Marka, dökme çay, dökme çayın kalitesini taşıyan demlik poşet ve bardak poşet siyah çay, doğal bitki çayları, meyve çayları, yeşil çay ve form çaylarına kadar geniş bir ürün yelpazesine sahip.