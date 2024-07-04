Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü, B2-B3 Futsal 1. Ligi’nde oynadığı tüm maçları kazanarak, yenilgisiz şampiyon oldu.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü (Nilüfer BUGES), B2-B3 Futsal 1. Ligi'nde üst üste dördüncü, toplamda ise onuncu kez şampiyon olarak büyük bir başarıya imza attı.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından Eskişehir ve Kayseri'de düzenlenen maçlar sonunda Nilüfer BUGES, rakiplerini geride bırakarak zirveye yerleşti.

Lig boyunca oynadığı 14 maçın tamamını kazanan Nilüfer BUGES, 42 puanla en yakın rakibi Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü'nün 6 puan önünde şampiyonluğunu ilan etti. Bu sonuçla Görme Engelliler Futsal Ligi'nde "en çok şampiyon olan takım" unvanını da pekiştirmiş oldu.

Nilüfer BUGES, lig boyunca attığı 208 golle bir sezonda en çok gol atma rekorunu kıran takım, aynı zamanda yenilmezlik serisini 41 maça, peş peşe galibiyet sayısını da 40 maça çıkararak kendi rekorlarını geliştirdi.