Emniyet Genel Müdürlüğü, Nevruz etkinlikleri sürecinde düzenlenen operasyonlarda 170 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Gözaltıların, izinsiz gösteri ve terör propagandası suçlamaları kapsamında yapıldığı bildirildi.

ANKARA (İGFA) - Emniyet Genel Müdürlüğü, Nevruz Bayramı sürecinde yürütülen güvenlik çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı. 17-22 Mart 2026 tarihleri arasında 9 ilde düzenlenen operasyonlarda 72 kişinin yakalandığı bildirildi.

Açıklamaya göre Aydın, Batman, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Mardin, Şanlıurfa ve Van'da gerçekleştirilen çalışmalarda, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet ve terör örgütü propagandası suçlamaları kapsamında işlem yapıldı.

Öte yandan 24 Mart 2026'da, terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Diyarbakır, Antalya ile birlikte toplam 6 ilde yapılan operasyonlarda 98 kişi gözaltına alındı. Böylelikle Nevruz sürecindeki iki ayrı operasyonda toplam 170 kişi hakkında işlem yapılmış oldu. Emniyet, kamu düzeninin korunması ve vatandaşların güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.