İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı operasyonda, 'Eminanç Kardeşler' suç örgütüne yönelik baskınlarda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı. Örgütün uyuşturucu gelirleriyle silahlı saldırılar planladığı belirlendi.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, İstanbul'da faaliyet gösteren 'Eminanç Kardeşler' organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonların detaylarını açıkladı. Elebaşılığını B.E. ve F.E.'nin yaptığı örgüte yönelik son operasyonda 5 şüpheli yakalanarak tutuklandı.

Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ile Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 11 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Yapılan tespitlere göre örgüt üyelerinin, İstanbul'da uyuşturucu ticaretinden elde ettikleri gelirlerle silahlı saldırılar planladıkları, iş yerlerine yönelik saldırılarla korku yaratarak haraç topladıkları ve tehdit yoluyla maddi menfaat sağladıkları belirlendi.

Şüphelilerin tamamı tutuklandı.



Organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;

Açıklamada, aynı suç örgütüne yönelik bugüne kadar farklı tarihlerde toplam 7 operasyon gerçekleştirildiği bildirilirken, operasyonlarda 80 şüpheli yakalandı. 74'ünün tutuklandığı operasyonda 6 kişi hakkında ise adli kontrol kararı uygulanırken, Bakanlık, operasyonlarda görev alan jandarma birimleri ve adli makamları tebrik ederek, organize suç örgütlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.