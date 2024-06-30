Antalya Muratpaşa Belediyesi, Güzeloba Mahallesi’nde kentin önemli ulaşım akslarından biri Lara Caddesi’nde asfalt yenileme çalışmalarını tamamladı.ANTALYA (İGFA) - Muratpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Kurban Bayramı tatilinin ardından 40 bine yaklaşan nüfusuyla kentin en kalabalık mahallelerinden Güzeloba’da başlattığı asfalt yenileme çalışmalarını tamamladı.

Mahallede adres bu kez kentin önemli ulaşım akslarından biri olan Lara Caddesi oldu. Caddenin Örnekköy bölgesine çıkan Bayındırlık Caddesi ve oteller bölgesine açılan PTT Caddesi kavşağında yapılan çalışmada bölge eski asfalttan tamamen temizlendi.

Bin 500 tona yakın sıcak asfalt seriminin ardından caddede bordür boyama, yaya geçidi ve yol çizgilerinin yenileme çalışmaları da hız kesmeden tamamlandı.