İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Gaziosmanpaşa ve Bayrampaşa’da seçmenlerle buluştu.

Bayrampaşa’da seçmenlere seslenen Kurum, ‘’Bu güzel İstanbul için hayallerimiz var. Öyle bir hayal kuruyoruz ki, İstanbul’da hiçbir hanemizde deprem riski olmasın. Öyle bir İstanbul istiyoruz ki, İstanbul’da trafik çilesi olmasın. Öyle bir İstanbul istiyoruz ki sokakları huzurla, güvenle dolsun ve tüm İstanbullular mutlu olsun, tüm Bayrampaşa mutlu olsun. 1 Nisan sabahı Bayrampaşa’ya yeniden güneş doğacak.’’ dedi.

Vatandaşlar tarafından açılan ‘Ayancık yaptıklarını unutmadı’ pankartını okuyan Murat Kurum, ‘’Bizde Ayancık’ı unutmadık, Sinop’u unutmadık, Kastamonu’yu unutmadık, Bartın’ı unutmadık, Elazığ’ı unutmadık, Malatya’yı unutmadık, asrın felaketindeki 11 ilimizi ve depremzede kardeşimizi unutmadık. Asla unutmayacağız. Asla sözünü unutanlardan olmayacağız. Sözünü hatırlamayanlardan olmayacağız ve İstanbul’un kaynağını İstanbul’a harcayacağız. Gözümüz, gönlümüz İstanbul için çalışacağız.’’ ifadelerini kullandı.