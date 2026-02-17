Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çok özel ve manevi bir buluşmaya ev sahipliği yapıyor. 'Mukaddes Emanetler' ile 'Ramazan ve Ramazaniyyeler Yazma Eser' sergileri 18 Şubat Çarşamba günü (yarın) SEKA Sanat İhtisas Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak. Sergide, aralarında iki adet sakal-ı şerifin de yer aldığı kutsal emanetler ziyarete açılacak.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün iş birliğinde iki önemli sergiye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

'Mukaddes Emanetler' ile 'Ramazan ve Ramazaniyyeler Yazma Eser' sergileri 18 Şubat Çarşamba günü saat 13.30'da SEKA Sanat İhtisas Merkezi'nde açılacak. Sergi içinde yer alan mukaddes emanetler, 19 Şubat Perşembe günü başlayacak mübarek Ramazan ayının manevi atmosferine anlam katacak. İslam dünyası için büyük önemi olan emanetler içinde iki adet sakal-ı şerif yer alacak. Mukaddes emanetler, Ramazan ayı boyunca ziyarete açık kalacak.

MUKADDES EMANETLERDE NELER OLACAK?

Ramazan ayını idrak ederken ziyaret edilebilecek Mukaddes Emanetler Sergisi'nde; Kâbe Toprağı, Yazılı Yemeni (Destimâl-i Şerif), Tabut Örtüsü ve karanfil muhafazalı, pişmiş topraktan yapılmış Zemzemlik ziyaretçilerin ilgisine sunulacak.

Mukaddes emanetlerin yanı sıra 'Ramazan ve Ramazaniyyeler Yazma Eserler Sergisi' de sanatseverlerle buluşacak. Sergide; çeşitli koleksiyonlardan seçilen 32 eser yer alacak. Ayrıca 16. asırda Osmanlı hat ekolünün kurucusu meşhur hattat Şeyh Hamdullah'ın hattıyla yazılmış bir Kur'an-ı Kerim de serginin en nadide parçaları arasında olacak.

Ramazan ayı boyunca açık kalacak olan sergide başlıca eserler ise şunlar; Fezâil / Ak Ali İzmitî, Hidâye, Hayriyye-i Nâbî, Delâilüʼl-Hayrât, El-Câmiʻuʼs-Sahîh / Envâruʼt-Tenzîl / ve Enʻâm-ı Şerîf.