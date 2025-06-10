Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Kurban Bayramı tatili boyunca 63 kurtarma ve 58 yangına müdahale etti. MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri 4 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca vatandaşların huzuru ve güvenliği için 7/24 görevinin başındaydı. Ekipler bayram tatilinde Muğla’yı tercih eden yerli ve yabancı misafirlerin güvenliğinin yanı sıra yangınlar için de teyakkuz halindeydi. 4 günlük bayram tatilinde Büyükşehir İtfaiyesi il genelinde toplam 121 itfai olaya müdahale etti.

EKİPLER 63 KURTARMA OLAYINA MÜDAHALE ETTİ

Kurban Bayramı tatili süresince, Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri 63 kurtarma olayına müdahale etti. Ekipler 38 hayvan kurtarma,10 trafik kazası, 15 diğer olmak üzere 63 kurtarma olayına müdahale etti.

58 YANGINA MÜDAHALE

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, bayram tatili boyunca il genelinde toplamda 58 yangına müdahale etti. Ekipler 7 ev, 2 depo, 1 orman, 1 iş yeri, 2 araç, 15 açık alan, 6 elektrik, 24 diğer olmak üzere 58 yangına müdahale etti.

BAŞKAN ARAS; “MUĞLA’MIZI TERCİH EDEN VATANDAŞLARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, bayram tatilinde Muğla’yı tercih eden yerli ve yabancı misafirleri ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını söyledi ve Büyükşehir ekiplerinin tüm birimleri ile vatandaşların huzuru için çalıştıklarını belirtti.

Başkan Aras; “Kurban Bayramı’nda Muğla’mız yine en çok tercih ve ziyaret edilen şehirlerden biri oldu. Vatandaşlarımızın güvenliği ve hassas noktamız ormanlarımız için itfaiye ekiplerimiz bayram süresince görevinin başındaydı. Vatandaşlarımızın dikkati, yapılan uyarıların da katkısı ile bu bayramı çok büyük bir yangın yaşamadan geçirdik. Tüm vatandaşlarımıza göstermiş oldukları hassasiyet ve Muğla’mızı tercih ettikleri için teşekkür ediyorum.” dedi.