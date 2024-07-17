Bursa’nın Mudanya ilçesi Tirilye Mahallesi açıklarında geçtiğimiz Pazar günü karaya oturan Panama bayraklı kargo gemisi kendi imkânlarıyla kurtulamayınca, üçüncü günde gemi kurtarma römorkörüyle yüzdürüldü.BURSA (İGFA) - Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM)’nden alınan bilgiye göre, Tirilye açıklarında karaya oturan “Volgo-Balt 213” adlı kargo gemisi, İstanbul Gemi Trafik ve Kılavuzluk Hizmeti Merkezi koordinasyonunda “Kurtarma-2” römorkörü ile bulunduğu yerden kurtarıldı.

Rusya’dan aldığı 2 bin 200 ton sıkıştırılmış hayvan yemini Gemlik’te limana bırakmak üzere geldiği sırada Mudanya’nın Tirilye açıklarında karaya oturan 12 mürettebatlı gemi uç kısımdan hasar almıştı.

İki gün boyunca kendi imkanları ile kurtulma çalışmaları başarısız olan “Volgo-Balt 213” gemisi ile ilgili sabah saatlerinde KEGM’e ait dalgıçlar ve deniz araçları ile karaya oturduğu yerden çıkarılarak yüzdürülmesi sağlandı.