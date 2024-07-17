Bursa’nın Mudanya ilçesi Tirilye Mahallesi açıklarında geçtiğimiz Pazar günü karaya oturan Panama bayraklı kargo gemisi kendi imkânlarıyla kurtulamayınca, üçüncü günde gemi kurtarma römorkörüyle yüzdürüldü.BURSA (İGFA) - Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM)’nden alınan bilgiye göre, Tirilye açıklarında karaya oturan “Volgo-Balt 213” adlı kargo gemisi, İstanbul Gemi Trafik ve Kılavuzluk Hizmeti Merkezi koordinasyonunda “Kurtarma-2” römorkörü ile bulunduğu yerden kurtarıldı. 

Rusya’dan aldığı 2 bin 200 ton sıkıştırılmış hayvan yemini Gemlik’te limana bırakmak üzere geldiği sırada Mudanya’nın Tirilye açıklarında karaya oturan 12 mürettebatlı gemi uç kısımdan hasar almıştı. 

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İki gün boyunca kendi imkanları ile kurtulma çalışmaları başarısız olan “Volgo-Balt 213” gemisi ile ilgili sabah saatlerinde KEGM’e ait dalgıçlar ve deniz araçları ile karaya oturduğu yerden çıkarılarak yüzdürülmesi sağlandı.

Kaynak: igf