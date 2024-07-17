Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Mersin ve Edirne'deki iki ayrı operasyonda usulsüz işlemlerle yurda sokulmak istenen piyasa değeri yaklaşık 72 milyon 425 bin lira olduğu belirlenen 72 87 araç ele geçirdi.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında, Mersin ve Edirne illerinde gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda, usulsüz işlemlerle yurt içinde kullanılmak istenilen ve piyasa değeri yaklaşık 72 milyon 425 bin Türk Lirası değerinde araç ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturmalar Edirne ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde devam ederken, Edirne'deki Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda ise turistik kolaylıklardan faydalanılarak Türkiye'ye getirilen ve akabinde yurt içinde parçalanarak, şase ve plakası değiştirilip kullanıma sokulmak istenen 15 araç tespit edildi. Mersin'de ise Kaçakçılık ve İstihbarat Birimleri'nin yürüttüğü risk analizi ve hedefleme çalışmaları neticesinde farklı eşya olarak beyan edilen 72 adet elektrikli araç yapılan operasyonla yakalandı.

Gümrük Muhafaza ekipleri, titiz ve özverili çalışmalarının sonucu olarak başarıyla neticelendirdikleri operasyonlar ile yasal ticareti ve ticaret erbabını korumaya devam edeceği kaydedildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında, Mersin ve Edirne illerinde gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda, usulsüz işlemlerle yurt içinde kullanılmak istenilen ve piyasa değeri yaklaşık 72 milyon 425 bin Türk Lirası değerinde araç ele… pic.twitter.com/6ZMP7XKzWs— T.C. Ticaret Bakanlığı (@ticaret) July 17, 2024