Bursa'nın Mudanya ilçesinde faaliyet gösteren Devlet Hastanesi, sağlık altyapısını güçlendiren önemli bir donanıma daha kavuştu. Hastaneye bağış yoluyla temin edilen Endoskopi Yıkama Ünitesi hizmete alındı.

BURSA (İGFA) - Mudanya Devlet Hastanesi'ne bağış yoluyla kazandırılan teni cihaz sayesinde endoskopi işlemlerinde kullanılan ekipmanların işlem sonrası otomatik olarak yıkanması, dezenfekte edilmesi ve yeniden kullanıma hazır hale getirilmesi sağlanacak.

Bu sayede hem hasta hem de sağlık çalışanları açısından hijyen ve güvenlik standartlarının önemli ölçüde artırılması hedefleniyor.

Hastane yönetimi, modern cihazlarla donatılan sağlık hizmetlerinin kalitesini yükseltmeye devam ettiklerini belirterek, vatandaşlara daha güvenli ve etkin sağlık hizmeti sunmayı sürdüreceklerini kaydetti.