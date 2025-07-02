Mersin Büyükşehir Belediyesi, uluslararası iş birliklerini geliştirme yolunda önemli bir adım daha attı.MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Olcay Tok, Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı İbrahim Evrim ile Dış İlişkiler ve Projeler Şube Müdürü Elif Tanburoğlu, Xining Belediye Başkan Yardımcısı Wang Gang başkanlığındaki heyeti karşıladı. Heyette ayrıca; Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bürosu Başkan Yardımcısı Xu Yongzhuo, Ticaret Bürosu Başkan Yardımcısı Yang Fei, Xining Serbest Ticaret Bölgesi İdari Komitesi Başkan Yardımcısı Cheng Guisheng ve Dış İlişkiler Ofisi’nden tercüman Ye Qing yer aldı.

Görüşmelerde 2 şehir arasındaki karşılıklı iş birliği olanakları değerlendirilirken, özellikle ticaret ve lojistik alanlarında iş birliği fırsatları üzerinde duruldu. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Olcay Tok ve Xining Belediye Başkan Yardımcısı Wang Gang tarafından imzalanan Kardeş Şehir Protokolü, Mersin ve Xining kentlerinin uzun vadeli ve sürdürülebilir bir ortaklık geliştirmesine olanak sağlayacak.

TOK: “BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OLARAK HER ZAMAN XİNİNG ŞEHRİNİN YANINDA OLACAĞIZ”

Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Olcay Tok, Çin Halk Cumhuriyeti’nin Xining Şehri ile Mersin arasında kurulacak olan kardeş şehir ilişkisini resmiyete kavuşturmak üzere bir araya geldiklerini ve bundan dolayı büyük bir memnuniyet duyduğunu belirterek, “Xining şehrinin değerli yöneticilerine ve tüm heyetine, bu sürece gösterdikleri ilgi ve katkıdan dolayı teşekkür ederiz. Çin Heyeti’nin Başkan Yardımcılarıyla beraber, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ile özellikle lojistik konularında görüştüğünü biliyoruz. Bu görüşmelere Mersin Büyükşehir Belediyesi aracılık yaptı. Bu resmi protokolle beraber, bundan sonra Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman Xining şehrinin yanında olacağız. Onların da her zaman bizim yanımızda olacağını biliyoruz” dedi.

GANG: “MERSİN VE XİNİNG’İN ÖNEMLİ İŞ BİRLİKLERİNİN OLACAĞINA İNANIYORUZ”

Xining Belediye Başkan Yardımcısı Wang Gang da konuşmasında, Mersin’e gelmekten dolayı çok büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, “Fiziksel olarak uzak şehirler olsak da dostluk ve iş birliği olarak yakın olduğumuzu düşünüyoruz. Mersin ve Xining şehri kadim kültürlere sahipler. İkisinin de özellikle endüstri alanında umut verici ve ileride birlikte çalışmayı gerektiren yanları var. İkisinin de çok güzel bir şehir manzarası ve güzellikleri var. Dolayısıyla güzel iş birliklerinin olacağına inanıyoruz” dedi. Özellikle ticaret ve lojistik alanlarında çalışmak ve iş birliği mekanizması kurmak istediklerini sözlerine ekleyen Gang, “Buraya Kardeş Şehir Protokolü imzalamak için geldik. Bu aslında 2 şehrin yeni bir sayfa açtığının ve yeni bir geleceğe adım attığının göstergesi. Mersin’in ve Mersin halkının her zaman refah içinde, mutlu ve sağlıklı olmasını diliyoruz” ifadelerine yer verdi.